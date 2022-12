Este viernes ha visto la luz Pointless, la esperada colaboración de Ed Sheeran y Lewis Capaldi. Se trata de una colaboración que nació de la gran amistad que mantienen ambos artistas británicos, y que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales.

«Todos los artistas británicos que tienen un disco número uno parecen tener a Ed Sheeran en las composiciones. Eso es una prueba de lo bueno que es», afirmó Lewis Capaldi durante la entrevista de la BBC en la que desvelaba el lanzamiento de esta colaboración.

En esa misma entrevista, Lewis Capaldi explicaba que mantiene una gran amistad con el músico británico. «Ed sacó la ternura que hay en mí», reconoció. Y tras el lanzamiento de esta canción, se ha confirmado que juntos son imparables, pues han superado las expectativas de sus fans.

🥀 ‘POINTLESS’🥀

my brand new song is out everywhere around the 🌍 at midnight!!!!

so, so excited for you to finally hear it! ❤️ x pic.twitter.com/fcAbbQ4w70

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) December 1, 2022