Lewis Capaldi pone fecha de estreno a ‘Pointless’, su colaboración con Ed Sheeran

Poco a poco van saliendo a la luz detalles del nuevo disco de Lewis Capaldi, que verá la luz el 19 de mayo del año que viene. Hasta entonces, el artista de Glasgow lanzará poco a poco algunos adelantos, entre ellos, su esperada colaboración con Ed Sheeran.

Bajo el título de Pointless, la colaboración de Ed Sheeran y Lewis Capaldi verá la luz este mismo viernes. se trata de una colaboración que nació de la gran amistad que mantienen ambos artistas británicos, y a la misma manera que tienen de ver y entender la música.

«Todos los artistas británicos que tienen un disco número uno parecen tener a Ed Sheeran en las composiciones. Eso es una prueba de lo bueno que es», afirmó Lewis Capaldi durante la entrevista de la BBC en la que desveló el lanzamiento de esta colaboración.

Love this @LewisCapaldi 😂 Pointless out this Friday https://t.co/rkKMVplL3d

En esa misma entrevista, Lewis Capaldi mantiene una gran amistad con el músico británico. «Ed sacó la ternura que hay en mí», reconoció, sin querer desvelar muchos detalles de la colaboración que acababan de grabar, y que finalmente verá la luz este viernes.

Ambos artistas se deshacen en elogios el uno hacia el otro. «Ed es el mejor compositor británico de los últimos 20 años», señala Lewis Capaldi, sin embargo, precisamente la relevancia que tiene el británico en el mundo de la música, le echó para atrás a la hora de lanzar una canción con él.

«Tenía mis dudas sobre publicar una canción coescrita con Sheeran como primera canción porque no quería que los titulares fueran del tipo ‘Ed Sheeran escribió mi nuevo sencillo’», explicó. Una de las razones por las que finalmente, decidió lanzar Forget Me como primer single de esta nueva etapa.

here we go! ‘pointless’ CD pre-order later today!!! x

⏰ 5PM UK time tonight

💿 v v limited 500 copies available

3️⃣ different front covers to choose

✒️ signed them all today!

link will be ➡️ https://t.co/tWODeP4krE pic.twitter.com/T5w5TNpBHa

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) November 29, 2022