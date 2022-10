Lewis Capaldi anuncia su esperada colaboración con Ed Sheeran

El pasado mes de septiembre vio la luz Forget Me, la canción con la que el artista escocés Lewis Capaldi comenzaba una nueva etapa en la música y primer adelanto de su nuevo disco, que verá la luz el 19 de mayo del año que viene.

Poco a poco van saliendo a la luz detalles del nuevo disco del escocés, y la última noticia es que finalmente, la esperada colaboración entre Lewis Capaldi y Ed Sheeran que sus fans llevan pidiendo tantos años, se hará realidad y estará incluida en este álbum.

Una noticia que ha desvelado el propio artista durante su última entrevista con la BBC. Se trata de una canción bajo el título de Pointless, que se publicará el 19 de mayo de 2023, cuando el segundo trabajo discográfico del artista escocés vea la luz.

«Dad, you sell fish! Don’t tell me what stanza to change.»

Lewis Capaldi chats about his new album, his parents giving him music advice, and getting advice off celebrity pals like Ed Sheeran and Elton John.

(Via @BBCScotNine) pic.twitter.com/iuOCTADvqh

— BBC Scotland (@BBCScotland) October 20, 2022