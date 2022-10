Lewis Capaldi anuncia fechas de conciertos en España: todos los detalles

Lewis Capaldi ha vuelto. Tras anunciar un parón a finales del 2021 para meterse en el estudio a trabajar en su nuevo álbum de estudio, el artista británico comenzaba una nueva etapa en septiembre con Forget Me, el primer adelanto de este disco, consiguiendo ser número uno en Reino Unido en tiempo récord. Y ahora, ha anunciado su nueva gira mundial.

Se trata de una gira que llevará al músico de Glasgow por toda Europa a partir de enero. Una gira que curiosamente terminará dos meses antes del lanzamiento de su nuevo disco, pues el álbum no verá la luz hasta el 19 de mayo, tal y como él mismo ha anunciado.

Bajo el título de Broken By Desire To Be Heavenly Sent, nombre que también lleva su nuevo álbum, para alegría de sus fans españoles la gira de Lewis Capaldi pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona el 10 de marzo y por el WiZink Center de Madrid el 11 de marzo de 2023.

«Broken By Desire to be Heavenly Sent ~ ¡¡¡mi nuevo álbum!!!… sale el 19 de mayo 2023 pre-orden y copias firmadas limitadas ahora mismo desde el enlace en mi biografía para pre-venta acceso al WORLD TOUR 2023!!! ¡¡Pre-orden link en la bio!! ¡Desliza para ver las fechas del tour! quien viene?? » escribía el artista en sus redes sociales.

Las entradas para los conciertos de Lewis Capaldi en España saldrán a la venta el próximo viernes 28 de octubre a las 10:00 horas en livenation.es y ticketmaster.es. Mientras que los usuarios registrados en Live Nation podrán acceder a la preventa exclusiva el miércoles 26 de octubre a las 11:oo horas.

En cuanto a su nuevo disco, Lewis Capaldi ha detallado que habrá una continuidad tanto en el sonido como en sus letras. «Seamos sinceros, líricamente va en la misma línea anterior. Es un poquito más rápido que mis tracks anteriores, más que nada porque después de girar por el mundo, me di cuenta de que los temas más lentos y menos conocidos de mi repertorio hacían que la gente se durmiera de aburrimiento. No os preocupéis, todavía tengo un montón de baladas depresivas en la manga» explicó el artista.

El artista británico tiene muy claro cual es su sonido y su manera de hacer música, algo que no quiere cambiar. «No quiero crear un nuevo sonido para mí, ni reinventarme. Las canciones que quiero escribir son canciones emocionales, sobre el amor o la pérdida», explicó.