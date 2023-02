No han sido tiempos fáciles para Ed Sheeran. En los dos últimos años, el artista británico se ha enfrentado a pérdidas personales muy grandes, después de que fallecieran dos de sus mejores amigos, así como a batallas legales que han hecho mella en su estado de ánimo, lo que le ha llevado a atravesar un bache personal.

Esta semana, el artista británico regresó a las redes sociales con un sincero video a través de su cuenta de Instagram, en el que se sinceraba ante sus millones de seguidores sobre los momentos complicados a nivel personal que ha vivido desde hace tiempo.

«Hola chicos, me doy cuenta de que no he estado tan involucrado en mis redes sociales o mi base de fans en línea en los últimos años», confesó Sheeran en el video mirando directamente a la cámara. “Y las cosas que se han publicado en esta cuenta pueden haberse vuelto un poco aburridas. Y lo siento, es mi culpa», expresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos)

El artista británico ha puesto fin a sus más de tres meses de retiro con una reflexión en la que ha asegurado que no quería «fingir ser algo que no es», y ha detallado que aunque no ha pasado su mejor momento, promete volver a estar mucho más activo en las redes sociales.

«La razón por la que estoy haciendo este vídeo, siendo totalmente honesto, es que he pasado por algunas cosas turbulentas en mi vida personal, así que no me apetecía estar en línea y fingir ser algo que no soy cuando en realidad no me sentía así. Sé que suena raro, pero por eso estoy haciendo este vídeo para decir que las cosas están mejorando», expresó.

Tras revelar que las cosas están mejorando, el artista británico ha bromeado con que comenzará a publicar «cosas raras» en su cuenta de Instagram, como hacía antes. «Hice este video como 50 veces, no voy a hacer otro», bromeó antes de concluir el vídeo.