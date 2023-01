Ed Sheeran emociona con el estreno de ‘F64’

Ed Sheeran ha conseguido a emocionar a sus fans una vez más. El artista perdió hace un año a una de las personas más importantes de su vida, su amigo Jamal Edwards, fundador de la plataforma musical online británica SBTV, que ayudó a lanzar las carreras de artistas como el propio Sheeran o Jessie J.

Cuando se cumple un año de su fallecimiento, Ed Sheeran se ha unido a SBTV para lanzar un emotivo homenaje en forma de canción, titulada F64, para homenajear a Jamal Edwards, una persona que fue fundamental en sus comienzos en la música, y que se convirtió en su mano derecha durante mucho tiempo.

«Jam, esta es una carta para ti. Ha pasado un tiempo, pero ha sido difícil para mí volver a entrar en la cabina (a grabar). Desde la última vez que hablamos me he convertido en padre de dos hijos, tratando de vivir la vida con una sonrisa, pero eso ha sido lo más difícil de hacer», decía el artista británico en el avance de esta canción compartido en Youtube.

F64 for @SBTVonline out now on all platforms.https://t.co/A9BUJhj9GE pic.twitter.com/1LuZKYpW3O

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) January 19, 2023