Ed Sheeran regresa con un emotivo homenaje a su amigo Jamal Edwards

Ed Sheeran ha vuelto. El artista ha compartido un emotivo homenaje a su amigo Jamal Edwards, fallecido hace casi un año, defensor del rap y fundador de la plataforma musical online británica SBTV, que ayudó a lanzar las carreras de artistas como el propio Sheeran o Jessie J.

El artista británico ha compartido la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado un rap en homenaje a Jamal Edwards. En el, se puede ver a Ed Sheeran en un campo de fútbol, ​​en medio de un gran círculo de velas, mientras rapea la letra.

«Jam, esta es una carta para ti. Ha pasado un tiempo, pero ha sido difícil para mí volver a entrar en la cabina (a grabar). Desde la última vez que hablamos me he convertido en padre de dos hijos, tratando de vivir la vida con una sonrisa, pero eso ha sido lo más difícil de hacer», dice el artista británico.

«Porque lo que quiero hacer es hablar de ti, pero estas lágrimas no me dejan hablar de ti. Deberíamos haber sabido que estaríamos perdidos sin ti, sesiones de terapia profundizando en la depresión, tengo una vida llena de bendiciones, pero esto me rompe el maldito corazón», dice el artista.

El mismo video se compartió en el canal de YouTube de SBTV, con una descripción en la que se puede leer: «El año pasado perdimos a nuestro líder y fundador Jamal Edwards, MBE. Ha sido lo más difícil del mundo de procesar, ya que él fue la fuerza impulsora detrás de tanto y una luz tan brillante en todas nuestras vidas, aquí en el equipo SB».

Desde su publicación, los fans no han dejado de comentar el vídeo: «Muy emocionado por lo que vendrá, probablemente no será fácil, pero estamos todos juntos en esto», y otro que dice: «Este clip solo es tan poderoso». No me puedo imaginar la canción completa». De esta forma, este jueves a las 8 verá la luz el homenaje de Ed Sheeran a su gran amigo.