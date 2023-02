Elton John: la última gira del artista bate el récord de la más taquillera de la historia

Elton John ha dicho adiós a los escenarios convertido en leyenda. La gira Farewell Yellow Brick Road del artista británico se ha convertido en la más taquillera de la historia, superando a otra estrella británica, Ed Sheeran, quien hasta ahora ostentaba este récord.

Tal y como ha informado Billaboard, la última gira de Elton John ha recaudado más 800 millones de dólares, y reunido a más de 5 millones de fans. Unas cifras con las que el artista británico se retira de los escenarios con el récord de haber protagonizado la gira más taquillera de todos los tiempos.

Elton John comenzó su gira Farewell Yellow Brick Road Tour en el año 2018, destinada a ser su última gira de conciertos, una gira que concluirá este mismo año. En total, el artista británico ha realizado 278 conciertos hasta la fecha y ha vendido más 5,3 millones de entradas en su última gira, con 51 fechas europeas más programadas hasta el próximo mes julio.

Elton John’s ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’ is officially the highest-grossing concert tour of all time with over $800 million grossed, Billboard reports. pic.twitter.com/oAnbuYTfIg

La última gira de Elton ha recaudado más de 817 millones de dólares, superando a la Divide Tour de Ed Sheeran, siendo además la primera gira de un artista en recaudar más de 800 millones de dólares, según anunció Billboard esta semana.

Por otro lado, El artista británico ofreció el pasado mes de noviembre el último concierto en Estados Unidos antes de retirarse. El Dodger Stadium de Los Ángeles fue la ubicación elegida para una noche histórica, mismo lugar que marcó un antes y un después en la carrera del músico.

Al final del concierto, el artista se sinceró sobre la meditada decisión de decir adiós a los escenarios “Estoy dejando de hacer giras, y este será mi último concierto en América y Canadá. Y la razón por la que voy a dejar de hacer giras, creo que lo sabéis, es porque quiero pasar tiempo con mi familia», explicó a los asistentes.

Elton John’s ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’ is now the highest-grossing tour of all-time with $818 million in ticket sales so far, Billboard reports (@eltonofficial).

