La dura confesión de Antonio Orozco sobre su momento más complicado: «Pensé que me iba a morir»

Y ahora Sonsoles continúa amenizando las tardes de Antena 3. El popular formato de actualidad, presentado por Sonsoles Ónega, se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena. Y es que, cada vez son más los espectadores que apuestan por sintonizar al equipo de Atresmedia para conocer las novedades del día. Eso sí, en ocasiones, la presentadora tiene la oportunidad de entrevistar a varios rostros conocidos. Una situación que se pudo ver, recientemente, con Antonio Orozco. El cantante acudió al programa y lo hizo en calidad de invitado con el objetivo de presentar su nuevo proyecto, uno de los más personales de su carrera.

Presentado bajo el título de Inevitablemente yo, el artista reveló que en este trabajo ha querido mostrarse tal y como es. A nivel profesional, ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical. Pero, lejos de los escenarios y las cámaras, sigue siendo un hombre que también tiene sus luchas. Pues, no todo en la vida es de color de rosas y, en su caso, ha tenido una ardua lucha contra la ansiedad y la depresión. Una situación que, por lo que ha explicado en el programa, le llevó a estar con miedo, medicación y silencios durante años.

Antonio Orozco se ha sincerado: «Si lo hubiese dicho antes, me hubiese ahorrado unos cuantos disgustos»

«Cuando tengo cosas muy importantes y no puedo descansar profundamente, yo siento ansiedad. Yo no sabía lo que era y cuando lo descubrí creía que me iba a morir», comenzó explicándole a Sonsoles Ónega. «Es como una sensación que te apreta el pecho», agregó. «Hasta que no lo conoces y lo vives de frente es una gestión muy difícil», dijo.

«Yo no sabía lo que era eso, hasta que me lo explicaron. Cuando me lo explicaron fue tan fácil», cuenta. Antonio Orozco ha revelado que su médico le recomendó acudir a un psicólogo, pues era la mejor manera de ponerle remedio a sus temores, miedos y estados emocionales. Una recomendación que ya había llegado a su vida en un par de ocasiones, pero fue a sus 50 años cuando decidió dar el paso. Una decisión de la que no se arrepiente y por la que ha querido recordar lo importante que es la salud mental.

«El psicólogo me ha dado soluciones, en 20 minutos, para cosas que llevo 20 años intentando gestionar», explica. Una ayuda por la que se ha mostrado muy agradecido, pues le ha ayudado a avanzar. «La vida me ha brindado una oportunidad para contar esta pequeña historia de vida, de un hombre cualquiera. Pero, que tiene un montón de preguntas y se le acaban las respuestas», señaló respecto a lo que ha plasmado en su libro.

«A mi me pasa mucho en los momentos previos de lanzar cosas importantes», confesó. Asimismo, y como último movimiento para animar a la gente que está viviendo una situación similar a pedir ayuda, se ha sincerado. «Si lo hubiese dicho antes, me hubiese ahorrado unos cuantos disgustos», indicó. Una entrevista muy personal, de las que más de su carrera, con la que Antonio Orozco ha mostrado una faceta más íntima de su vida.