Hace unas semanas, Shawn Mendes anunciaba que posponía su gira mundial por el bien de su salud mental. El artista canadiense atravesaba una etapa complicada desde hacía meses, y decidió priorizar su bienestar. Desde entonces, no ha dejado de recibir el apoyo de compañeros de la industria, entre ellos de Demi Lovato.

«Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo», decía el artista canadiense en el comunicado publicado en sus redes.

Desde entonces, Shawn Mendes ha permanecido alejado del foco mediático. El artista se ha tomado el verano para descansar y estar con su familia y seres queridos, algo que apenas ha podido hacer en los últimos años debido a la gran cantidad de compromisos profesionales que ha tenido.

Demi Lovato sabe muy bien por lo que está pasando Shawn Mendes. Por ello, la artista estadounidense ha querido apoyar a su compañero públicamente durante una de sus últimas entrevistas, asegurando que ella misma ha vivido una situación parecida debido a la sobrecarga de trabajo.

“Sé lo que es sentirse sobrecargada de trabajo o quemada. Esa nunca es una sensación divertida. Mi corazón está con él», dijo la artista durante su conversación en el programa de Karson Kennedy.

Durante esta entrevista, también aprovechó para comentar cómo vivió pandemia y cómo el confinamiento le ayudó a apreciar el tiempo de inactividad: “Poder sentarme fuera y alimentar a mis ardillas en paz y simplemente apreciar la sencillez. Desde los 15 años, he estado de gira casi todos los años», expresaba Demi Lovato.

Karson & Kennedy Talk with Famous People: @ddlovato having fun and also getting very personal about her mental health, new music and showing love for @ShawnMendes!@KarsonKennedy@Audacy @ArbellaIns #KKFamousPeople#arbellains

Video Link: https://t.co/yGtuu71fbj pic.twitter.com/Dil1oWGkSd

— Mix 104.1 (@Mix1041) July 21, 2022