Shawn Mendes anuncia que pospone su gira por salud mental

El artista canadiense Shawn Mendes, se ha visto obligado a posponer durante tres semanas su gira mundial Wonder, The World Tour, priorizando su salud mental, la cual se ha visto afectada al no poder compaginar su vida profesional y personal.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el artista ha explicado que lleva desde los 15 años haciendo giras y confiesa que siempre ha sido difícil para él estar de gira tanto tiempo, lejos de sus seres queridos. Por ello, ha decidido hacer un parón.

«He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar en el camino lejos de amigos y familiares», escribió Shawn Mendes en el comunicado. Un comunicado en el que asegura que tras el parón del 2020 debido a la pandemia, meses que le sirvieron para desconectar de las giras, creyó que estaba preparado para volver a los escenarios de nuevo.

«Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje de la carretera y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de quiebre», escribe el artista.

Shawn Mendes concluye explicando que: «Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo».

Cabe recordar que no es la primera vez que esto ocurre. Hace tiempo, el artista explicó a The Guardian que estuvo a punto de abandonar la música: «Estuve muy cerca, extremadamente cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino la forma en que yo me movía en ella. Permití que la industria controlara lo que hacía, en lugar de ser yo quien estuviera al mando de mi vida», explicó en aquel momento.