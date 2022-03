La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes sigue dando que hablar. La pareja de artistas anunció su ruptura a finales del 2021 y desde entonces, habrían preferido guardar silencio. Sin embargo, tras las recientes declaraciones de Camila, ahora han llegado las del artista canadiense.

Shawn Mendes no esconde que está atravesando un momento personal complicado. Tras su ruptura con Camila Cabello, publicó ‘It’ll be okay’, una canción llena de sinceridad, con la que expresaba como se sentía en aquel momento. Y ahora, ha roto su silencio para reflejar como está viviendo esta etapa.

Hace unos días, el artista canadiense compartió un vídeo en el que explica que las letras de sus nuevas canciones, son el reflejo de la situación que está viviendo ahora mismo. Una situación difícil, de la que hasta ahora había preferido no hablar.

“Cuando rompes con alguien, no te das cuenta de toda la mier** que viene después. Es como, ¿a quién llamo cuando tengo un ataque de pánico?, ¿o a quién llamo cuando no puedo más?”, explica el artista a través de uno de los vídeos que ha compartido en sus redes sociales.

De la misma forma, Shawn Mendes explica que actualmente continúa adaptándose a esta vida: “Creo que esta es mi realidad ahora”. Una realidad a la que todavía se está acostumbrando, pues su ruptura con la intérprete de ‘Bam Bam’ aún es demasiado reciente.

Por otro lado, a nivel profesional está viviendo un momento inmejorable, pues su gira ‘Wonder Tour’ está siendo un éxito rotundo, y aún le quedan muchas paradas, entre ellas, España.

coming back to Austin on march 19th & performing at @sxsw with @billboard !! making me so excited for tour & new music 🖤 limited tickets are avail for SXSW & tour tickets at https://t.co/NbLFeM3Z0t…also we’ll be flying a few of you out to Austin so check back next week for info pic.twitter.com/a78hovD9l5

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) February 19, 2022