A finales del 2021 Camila Cabello y Shawn Mendes emitieron un comunicado en el anunciaban su ruptura. Una noticia que pilló por sorpresa a millones de fans de todo el mundo, pues los artistas formaban una de las parejas más consolidadas de las celebrities del momento.

Sin embargo, la pareja tomó la decisión de seguir caminos por separado, después de más de dos años de noviazgo. Una decisión que no fue fácil para ninguno de los dos, y tras la cual, se refugiaron en la música.

Mientras que Shawn Mendes publicó ‘It’ll be okay’, una canción en la que se despedía de Camila, por su parte, ella acaba de publicar ‘Bam Bam’ junto a Ed Sheeran, una canción que habla de dejar el pasado atrás, después de una ruptura muy dolorosa.

Bam Bam. #Familia is coming — and we caught up about everything on the show today @Camila_Cabello @applemusic pic.twitter.com/tjdf1QTlTJ

— Zane Lowe (@zanelowe) March 4, 2022