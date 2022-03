Camila Cabello y Ed Sheeran emocionan con ‘Bam Bam’. Ambos cantantes repiten colaboración y este nuevo tema formará parte del tercer álbum de estudio de la cubana, ‘Familia’.

El 8 de abril es el día que la intérprete ha elegido para el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Familia’. Este se convertirá en el tercer álbum de su carrera en solitario. Sin embargo, este no es el primer avance de la cantautora ya que conocemos otros dos singles de él, ‘Don’t go yet’ o ‘Oh na na’.

Hoy, 4 de marzo, recibimos el tercer adelanto del nuevo proyecto musical de la cantante, una canción escrita por ella misma y con un invitado muy especial, Ed Sheeran. ‘Bam Bam’ es uno de los singles más esperados para este 2022. A la espera del videoclip oficial, este temazo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Después de estar cuatro años en la banda Fifth Harmony, Camila Cabello tomó su propio camino en solitario lanzando ‘Havana’. Este sencillo la catapultó al número uno de la lista americana Billboard, convirtiéndose en la artista que consiguió el primer puesto de las listas Artist 100, Hot 100 y Billboard 200 en la misma semana.

Su álbum debut salió en 2018 y la hizo ser la intérprete número uno en la plataforma Spotify. Además, su canción ‘Señorita’ junto a Shawn Mendes rompió todo tipo de récords musicales. Este nuevo disco pinta muy bien pues ‘Don’t go yet’, uno de los singles del disco, acumula más de 230 millones de reproducciones en los servicios digitales.

Su carrera como actriz también se ha disparado recientemente gracias a su participación en la versión moderna de ‘Cenicienta’. Para la promoción de esta nueva canción, la cubana acudió al programa presentado por James Corden para cantar por primera vez esta colaboración en directo.

tune into @latelateshow tonight for the first live performance of BAM BAM!!! no better way to celebrate my bday 🥳 pic.twitter.com/v1o9gEdlLU

