Camila Cabello está de vuelta. La artista estadounidense sigue lanzando nuevas canciones de su tercer álbum de estudio ‘Familia’. Tras el lanzamiento de ‘Don’t Got Yet’, ‘Oh, na, na,na’, ahora la regresa con un nuevo single, y en esta ocasión se trata de una colaboración muy especial.

Ha sido la propia Camila Cabello la que ha compartido este lunes 21 de febrero, la portada y el nombre de su siguiente single. Un anuncio con el que ha dejado completamente sin palabras a todos sus fans. Y no es para menos.

Se trata de ‘Bam Bam’, una canción que llegará a todas las plataformas digitales el próximo viernes 4 de marzo y en la que Camila Cabello ha colaborado junto a uno de sus grandes ídolos, la estrella británica de la música a nivel internacional: Ed Sheeran.

Bam Bam. March 4th with @edsheeran, one of my favorite people and artists ever. Also my bday is the day before so triple win 🥳🥳🥳🥳 https://t.co/C19CZrfo8w

— camila (@Camila_Cabello) February 21, 2022