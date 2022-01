Tras su ruptura sentimental con Camila Cabello, Shawn Mendes no ha pasado por su mejor momento, aspecto que el propio artista confesó a sus seguidores en redes sociales. De hecho, a pesar de que su historia de amor no pudo ser y que quedaron como buenos amigos, el canadiense le dedicó una preciosa despedida en forma de canción a la artista, llamada ‘It’ll be okay’.

Pero, la vida sigue y por ello, Shawn Mendes ha vuelto a sumergirse en el estudio de grabación para hacer lo que más le gusta, música. Una rutina que, por lo que parece, está dando sus frutos. Y es que, el artista ha compartido en sus redes varios videos donde aparece retocando los últimos detalles de lo que puede ser su próximo single.

No hay título, ni fecha de lanzamiento y ni siquiera tenemos seguro que vaya a ser un single que vea la luz en las próximas semanas o meses. Pero, la ilusión es lo último que se pierde y por ello, sus fans no han dudado en comentar que posiblemente el canadiense haya puesto en marcha su próximo álbum de estudio.

Por lo que parece, se trata de un tema de lo más movidito. Y es que, incluso Camila Cabello no ha podido evitar reaccionar al respecto. «Eres un Wildcat muy loco», le escribió la artista. Una interacción que causó furor en redes sociales, pero con la que la intérprete de ‘Havana’ volvió a demostrar la buena amistad que mantienen.

Por lo tanto, lo que está claro es que hay algo en el horno, pero se desconoce si se trata de un single igual que fue en su momento ‘It’ll be okay’ o algo más completo como un disco de estudio. Un proyecto que de ser así, recogería el relevo de ‘Wonder’, el último álbum de estudio del canadiense que vió la luz en diciembre de 2020.