Han pasado varios meses de la separación de una de las parejas del momento, Camila Cabello y Shawn Mendes. Es ahora cuando el intérprete de ‘Summer of Love’ tomó sus redes sociales, Instagram, para sincerarse con sus fans sobre cual es su estado de salud.

Y es que el cantante canadiense no está atravesando un buen momento. A pesar de todo, quiso mostrar su cariño a sus fans por dar tanto apoyo a su último single ‘It’ll be okay’: “Los veo chicos y veo cuánto amor están dando a esta canción y me están dando y eso significa mucho para mí. Así que gracias, los amo chicos”. Este tema fue lanzado semanas después de que se confirma la ruptura, tras dos años de relación.

En el vídeo que compartió con sus seguidores, Shawn reflexiona acerca de lo que supone el objetivo de crear música: “Creo que cuando hago música, el objetivo final es estar sentado allí y tener algún tipo de mi propia verdad revelada a mí y a muchas de las veces cuando escribo canciones, generalmente uso la música como una plataforma para poder llegar a un lugar dentro de mí mismo al que no podría llegar simplemente hablando o pensando en ello”.

En cuanto al apoyo que está recibiendo por su nuevo single, quiso concluir agradeciendo el cariño de sus fans: “Veo muchos TikToks de personas llorando y emocionándose y esas cosas, y espero que eso se deba a que hay algo de verdad en la canción. Me siento muy orgulloso de esa canción y estoy muy agradecido de que ustedes se estén conectando con ella”.

El nuevo single de Shawn Mendes nos detalla el desgarrador final de una relación: “El futuro con el que soñamos se está desvaneciendo a negro” a lo que a modo de coro le precede el siguiente mensaje: “Estará bien”.

Ambos artistas hicieron oficial la ruptura mediante una declaración conjunta a través de sus historias de Instagram. De esta manera, mencionaban el cariño y afecto que sienten por el otro, a pesar de que su relación amorosa haya finalizado.