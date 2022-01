Shawn Mendes estrena el vídeo oficial de ‘It’ll be okay’. El canadiense lanza el videoclip que habla sobre el fin de su relación con Camilla Cabello.

Casi un mes y medio después de estrenar la canción, Shawn Mendes ha publicado el vídeo oficial. La canción es una desgarradora balada sobre su ruptura con Camilla Cabello. El cantante realizó un Live en Instagram para dar el pistoletazo de salida al videoclip de ‘It’ll be okay’, su primera canción en solitario desde la salida de ‘Wonder’.

«Seguro les va a encantar el video», empezó comentando el intérprete y aseguró que fue «extremadamente congelado de filmar». La grabación se realizó desde en Toronto, Canadá, ciudad natal del cantautor. «Es muy lindo regresar a Toronto y filmar por primera vez para un video musical en el paisaje de esta ciudad en la que viví», aseguró el cantante.

It’ll Be Okay video out now 🖤 love u guyshttps://t.co/ykpkD6XXWZ pic.twitter.com/eKBllmrJnA — Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 13, 2022

En el vídeo musical, Shawn Mendes pasea por las calles de Toronto mientras nieva. El invierno de la ciudad le aporta aún más melancolía a la letra en la que el solista se despide de su pareja. La letra es una despedida con frases muy dolorosas sobre los sentimientos de quienes han sufrido una ruptura sentimental.

“¿Lo hacemos? ¿Dolerá? Podemos intentar sedarlo, pero no va a funcionar. Me está poniendo enfermo, pero nos curaremos y saldrá el sol. Si me dices que te vas, te lo pondré fácil, todo estará bien. Si no podemos parar de sangrar no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te querré de todas formas», expresa el intérprete cantando en el videoclip.

El video se ha convertido en tendencia desde el instante de su estreno. El cantante tendrá un tour este año con ‘Wonder: the World Tour’, el cual comenzará en marzo en Europa y continuará en Estados Unidos durante el verano de 2022.