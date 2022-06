En los últimos años, Demi Lovato ha protagonizado varias polémicas, debido a sus adicciones. Unas adicciones que incluso han estado a punto de costarle la vida, y que han llevado a la artista estadounidense a ingresar en varias ocasiones en un centro de rehabilitación.

En verano del año 2018, Demi Lovato sufrió una fuerte sobredosis que casi le cuesta la vida. La cantante tuvo tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía. Todo ello le llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación, sin embargo, hace unos meses confesó que a pesar del susto no había vuelto a ser una persona completamente sobria.

Por ello, a finales de año pasado, comenzaron las especulaciones de que Demi Lovato habría sido de nuevo ingresada en una clínica de rehabilitación. Y unos meses más tarde, lo ha confesado la propia artista durante su aparición en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Demi Lovato sounds pitch perfect singing the bridge to #SkinOfMyTeeth on ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.’ https://t.co/6Ype9VOnr8 — Pop Crave (@PopCrave) June 10, 2022

«Definitivamente he pasado por mucho. Eso no es ningún secreto para el mundo», comenzó diciendo Demi Lovato, antes de confesar que había vuelto a una clínica de rehabilitación. «Después de pasar por aún más cosas el año pasado, salí del tratamiento nuevamente, y me di cuenta de que realmente quiero hacer esto por mí misma», explicó.

Cabe recordar que durante la presentación de su documental, estrenado el año pasado, Demi habló sobre las secuelas que le dejaron sus adicciones. «Me quedé con daño cerebral y todavía lidio con los efectos hoy. No puedo conducir un coche porque tengo puntos ciegos en mi visión». No obstante, a día de hoy esas adicciones le siguen persiguiendo.