Demi Lovato pone fecha de estreno a ‘Holy Fvck’, su esperado álbum

Ya hay fecha para el esperado regreso a la música de Demi Lovato. En esta ocasión, se trata de un regreso totalmente diferente, pues la artista estadounidense quiere romper con su faceta pop, y para ello presenta una era rockera y de muchos cambios.

El próximo 10 de junio verá la luz ‘Skin Of My Teeth’, su nuevo single y primer adelanto de esta nueva etapa que está a punto de comenzar. De esta forma, es la primera canción del nuevo proyecto discográfico de Demi Lovato, que llegará como un cataclismo musical.

Y ahora, la artista estadounidense ha puesto fecha al lanzamiento de su nuevo disco. El 19 de agosto verá la luz ‘Holy Shit’, el nuevo álbum de estudio de Demi Lovato. Un trabajo discográfico que romperá con todo lo anterior, y que promete no dejar a nadie indiferente.

‘Holy Shit’ será un álbum compuesto por 16 canciones, a través de las cuales, los fans de la artista realizarán un viaje a través de raíces rockeras y pop-punk de Demi Lovato. Un disco a través del cual, la cantante ofrecerá una nueva visión de las experiencias que ha vivido a lo largo de estos años.

«El proceso de creación de este álbum ha sido el que más me ha llenado hasta la fecha, y estoy agradecida a todos mis fans y mis colaboradores por estar en este viaje junto a mí. Nunca he estado tan segura de mí y de mi música, y este álbum lo demuestra por sí solo. A todos mis Lovatics, que han estado conmigo durante todo el camino y a aquellos que acaban de llegar, gracias. Este disco es para vosotros», declara Demi.

Con el lanzamiento de ‘Holy Shit’ llegará una nueva Demi, tras el lanzamiento de su álbum ‘Dancing With The Devil… The Art of Starting Over’ el año pasado. Aunque se trata de un proyecto completamente diferente, la artista asegura estar «orgullosa» de su nuevo proyecto.