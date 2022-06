Demi Lovato pone fecha de estreno a ‘Skin of my teeth’, su nuevo single

Ya hay fecha para el esperado regreso a la música de Demi Lovato. En esta ocasión, se trata de un regreso totalmente diferente, pues la artista estadounidense quiere romper con su faceta pop, y para ello presenta una era rockera y de muchos cambios.

Demi Lovato ha puesto fecha a ‘Skin Of My Teeth’, su nuevo single y primer adelanto de esta nueva etapa que está a punto de comenzar. De esta forma, es la primera canción del nuevo proyecto discográfico de Demi Lovato, que llegará como un cataclismo musical.

La decisión de la artista estadounidense de romper con todo lo anterior es firme. De hecho, a través de sus redes sociales ya ha mostrado su nueva imagen, en la foto que ha escogido como portada del primer single de esta nueva etapa musical. Una imagen que ha publicado junto a la fecha de estreno de ‘Skin Of My Teeth’, que verá la luz el próximo viernes 10 de junio.

‘Skin Of My Teeth’ un giro hacia el rock que dejaría completamente atrás a aquella chica Disney que fue en su momento, y que tampoco tendrá nada que ver con su faceta de artista pop, que le ha acompañado durante toda su trayectoria musical hasta la fecha.

De momento, ya se sabe que la artista cambiará «Como una serpiente en el jardín, soy la verdad y soy la oscuridad, soy un ángel, soy un demonio, solo depende de lo que sientas…». Una canción que según la propia Demi Lovato, supondrá «un funeral para mi música pop».

De esta forma, con el lanzamiento de ‘Skin Of My Teeth’ llegará una nueva Demi, tras el lanzamiento de su álbum ‘Dancing With The Devil… The Art of Starting Over’ el año pasado. No obstante, la artista asegura estar «orgullosa» de su nuevo proyecto.