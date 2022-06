Demi Lovato estrena ‘Skin of my teeth’ como nuevo single

Demi Lovato ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto. La artista estadounidense regresa a la música este viernes con Skin of my teeth, su nuevo single y primer adelanto de su esperado nuevo álbum de estudio, Holy Fuck que verá la luz el próximo 19 de agosto.

La nueva era de la artista ha comenzado. En esta ocasión, se trata de un regreso a la música totalmente diferente, pues la artista estadounidense quiere romper con su faceta pop. Para ello, presenta una era rockera y de muchos cambios.

La decisión de la cantante de romper con todo lo anterior es firme. De hecho, a través de sus redes sociales mostró hace unos meses su nueva imagen. Una imagen que demuestra su gran cambio, y que se hace evidente en la portada de su nuevo single.

Skin of my Teeth 🩸 OUT NOW https://t.co/dlvITxEmqf pic.twitter.com/Qlj6jBNC4v — Demi Lovato (@ddlovato) June 10, 2022

Skin Of My Teeth un giro hacia el rock que deja completamente atrás a aquella chica Disney que fue en su momento. Además, tampoco tiene nada que ver con su faceta de artista pop, que le ha acompañado durante toda su trayectoria musical hasta la fecha.

Una canción con una letra muy potente, con la que Demi Lovato muestra una evolución catártica y asegura que se ha propuesto cambiar «como una serpiente en el jardín, soy la verdad y soy la oscuridad, soy un ángel, soy un demonio, solo depende de lo que sientas…». Una canción que según la propia Demi Lovato, se posiciona como «un funeral para mi música pop».

Con el lanzamiento de Skin Of My Teeth llega una nueva Demi, tras el lanzamiento de su álbum Dancing With The Devil… The Art of Starting Over el año pasado. Una nueva era de la cual, la artista asegura no poder sentirse más orgullosa.