Demi Lovato publica ‘Substance’, el segundo single de su disco ‘Holy Shit’

Demi Lovato ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto. La artista estadounidense regresa a la música este viernes 15 de julio con Substance, su esperado nuevo single y segundo adelanto de su esperado nuevo álbum de estudio, bajo el título de Holy Fuck que verá la luz el próximo 19 de agosto.

Substance es el segundo single del octavo álbum de estudio de Demi Lovato. Una canción que se lanzó este viernes junto a un videoclip en el que la artista muestra su furia, allanando el camino hacia la nueva era como rockera que comenzó con Skin of my teeth.

Se trata de una canción donde las batería y las guitarras tienen un gran protagonismo Una canción que recuerda al rock de finales 90 y principios de los 2000, donde la artista vuelve a demostrar una vez más su versatilidad y potencia vocal.

Am I the only one looking for #SUBSTANCE? 🖤 Out Now https://t.co/nQsg6fp9Nb pic.twitter.com/b7Qcl7hAoq

— Demi Lovato (@ddlovato) July 15, 2022