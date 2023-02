‘El debate de las tentaciones’: la reacción de David a las dolorosas imágenes de Elena

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Con David presente de nuevo en el plató del programa, el concursante comentó sus sensaciones tras la emisión de la segunda hoguera, donde Elena vio cómo su mayor miedo se había cumplido, al verle caer en la tentación.

El concursante hizo frente a todas las imágenes, pero las más difíciles fueron las de Elena en la hoguera: «Son imágenes muy duras, en ese momento me la creía mucho y lo pasé muy mal de verlas. Me esperaba una reacción así al ver lo que vio», expresó David.

Aunque muchos no ven arrepentimiento ni culpa en sus palabras, David aseguró que sabe que lo ha hecho mal: «No es fácil, aunque a día de hoy no hubiera actuado de otra manera, soy sincero, si me hubieras preguntado allí a lo mejor te digo que sí», añadió.

David también habló de la fiesta en la que cayó en la tentación por primera vez: «Una vez hice eso ya veía muy complicado retomar mi relación con Elena, ¿para qué voy a parar cuando el daño ya está hecho? Yo estoy mal, me arrepiento, estoy sufriendo, pero no voy a estar todo el día mal», expresó en El debate de las tentaciones.

«Me siento mal porque siento que he roto mi relación, yo le decía a Elena que no le iba a fallar y yo me lo creía. Por más que le dijeran a Elena que yo iba a caer ella confiaba porque yo se lo dije», explicó sobre el comienzo del programa, pero luego todo cambió: «Yo me estaba conteniendo porque María me gustaba, pero no quería hacerle daño».

David también respondió a las críticas que recibe a diario a través de las redes sociales desde que comenzó la nueva edición de La isla de las tentaciones, edición en la que el concursante se ha convertido en uno de los grandes protagonistas y en la que parece que seguirá dando que hablar.