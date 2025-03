El pasado jueves 27 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición pero, a su vez, fuimos testigos de uno de los instantes más esperados. Y es que, tras 18 días en los Cayos Cochinos de Honduras, Terelu Campos pisaba el plató de Supervivientes 2025 para ser entrevistada por el que fue su compañero durante muchos años. Además, la colaboradora de De Viernes ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su hermana Carmen Borrego, pero también con su hija Alejandra Rubio. ¡Ha sido un momento verdaderamente precioso! Tras su emotivo recibimiento en plató, Jorge Javier Vázquez dio la bienvenida a Terelu Campos con un fuerte abrazo. En ese preciso instante, quiso advertirle que, a pesar de que han sido 18 días de ausencia, han ocurrido muchísimas cosas.

«Tú te has ido a Supervivientes y tu puesto lo tiene que ocupar otra persona», comenzó diciendo el presentador de televisión. Lo que la hija de María Teresa Campos no sabía es que se trataba de una broma de la organización. «La otra persona es una actriz emergente española. La vas a ver en el pantallón, a ver si la reconoces. Ha protagonizado películas, ha salido en Élite…», continuó explicando Jorge Javier Vázquez. Fue entonces cuando, en la enorme pantalla que hay en plató, apareció el rostro de Paola Olmedo tras su cirugía, por la que su rostro ha cambiado de forma verdaderamente radical. Por más que miraba la imagen, la madre de Alejandra Rubio no tenía ni idea de quién era: «¡Yo no sé quién es esa señora!», alcanzó a decir. El presentador de Supervivientes 2025 no dudó en insistir, pero ella no era capaz de reconocerla: «Yo no he visto a esa mujer en mi vida».

Después de insistir una y otra vez, Jorge Javier Vázquez dio paso a que se mostrase la portada de Lecturas al completo, ya que Paola Olmedo dio a conocer su nueva imagen a través de una exclusiva. Fue entonces cuando Terelu Campos se apresuró a leer el titular de la revista, que decía lo siguiente: «El radical cambio de la exnuera de Carmen Borrego. La nueva cara de Paola tras una cirugía extrema».

Al descubrir que se trataba de la ex mujer de su sobrino José María Almoguera, la reacción de Terelu Campos no dejó absolutamente indiferente a nadie: «¿Perdona?», comenzó diciendo, y fue más allá: «¿Pero qué se ha hecho?». Entre risas, Jorge Javier Vázquez no tardó en responder: «¡Todo!».

La madre de Alejandra Rubio insistió en que no daba crédito a lo que estaba viendo, puesto que no se lo esperaba en absoluto: «Es otra mujer diferente, no tiene nada que ver». Tirando de ese humor que le caracteriza, la colaboradora de De Viernes quiso añadir algo más: «He visto en el titular que dice que su madre no la conoce. ¡Nos ha jodid*, cómo la va a conocer!». Sin duda, la reacción de Terelu al cambio de imagen de Paola Olmedo fue uno de los momentazos de la noche.