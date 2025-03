Un jueves más, Supervivientes 2025 aterrizó de manera oficial en el prime time de Telecinco con el objetivo de presentarle a su audiencia una nueva gala del formato. Capitaneada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores tuvieron la oportunidad de descubrir qué había sucedido en la isla durante las últimas horas, ver el regreso de Terelu Campos al plató y conocer el nombre del expulsado de la semana. Un encuentro televisivo donde las emociones no faltaron en ningún momento. Y es que, la noche comenzaba bastante calentita debido al gran número de nominados que todavía quedaban en la palestra. Un veredicto final donde la audiencia proclamó sentencia.

Recordemos que, la semana pasada, los habitantes de Playa Furia fueron sancionados por la organización del reality debido a que habían hecho fuego con un mechero. Un objeto perteneciente a uno de los trabajadores del equipo y que escondieron hábilmente. Sin embargo, el equipo descubrió lo sucedido y, debido a que no dijeron el nombre de la persona que lo había encontrado (Gala), los once fueron sancionados con una nominación directa. Desde entonces, en las galas del domingo y del martes, se ha ido celebrando varias ceremonias de salvación. De esta manera, Rosario, Koldo, Montoya, Pelayo Díaz y Almácor han sido los elegidos por el público para continuar su aventura por Honduras. Una situación que dejó a Nieves como expulsada, el pasado martes, y al resto como nominados hasta la gala del jueves.

Al inicio de la gala, Jorge Javier conectó con los concursantes con el objetivo de ir comunicando el nombre de los salvados. De esta manera, Damián Quintero pudo respirar tranquilo, pues fue el primer salvado por el público. Minutos después, Carmen Alcayde se convirtió en la segunda salvada por la audiencia, seguida de Gala. Y es que, esta última, al haber encontrado el mechero, no se podía creer que continuaría en el formato.

Por lo tanto, Laura Cuevas y Ángela Ponce se quedaron en la palestra como nominadas, pues una de ellas abandonaría la aventura como expulsada de la semana. Así pues, la gala continuó, pero llegó el momento de conocer el resultado final. Un veredicto donde Jorge Javier Vázquez dictaminó que la expulsada era Ángela Ponce.

«Al final, es un programa que va de sobrevivir. He sobrevivido más de lo que me podría esperar. He sido autosuficiente en una isla. Y también de convivencia. Llevarme este cariño y amor en este tiempo es mi regalo y mi premio. Os voy a apoyar en todo», dijo la expulsada emocionada. Un adiós que dejaba a todos sus compañeros completamente conmocionados.

Ángela Ponce, nueva habitante de Playa Misterio en ‘Supervivientes 2025’

Tras la marcha de Ángela Ponce de la Palapa, Montoya no pudo evitar manifestar su pesar. «Es fatiga tras fatiga. ¿Por qué esto es así? ¿Qué voy a hacer yo ahora?», comentó. Sin embargo, lo que no sabía la modelo era que su concurso no había terminado todavía. Pues, para su sorpresa, fue trasladada hasta Playa Misterio con Manuel González, Samya y Nieves Bolós.

Los expulsados de la edición están viviendo juntos, pero el resto de celebridades no lo saben. «¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde me habéis traído?», exclamó Ponce. Eso sí, será el próximo domingo, 30 de marzo, cuando se revele el nombre del primer expulsado definitivo de la edición.