‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 28 de marzo)

De viernes regresa esta noche al prime time de Telecinco, aunque será una de las noches más complicadas, ya que El Desafío emite su gran final, en la que Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Victoria Federica y Susi Caramelo se juegan la victoria. Pese a que todo apunta a que la mayor parte de la audiencia elegirá el concurso de Antena 3, Telecinco no tira la toalla. Para seducir a los espectadores, Santi Acosta y Bea Archidona tendrán en su plató al ex marido de una de sus colaboradoras, con la que mantiene una polémica desde su separación. Tras guardar silencio durante mucho tiempo, este futbolista dará la cara en un plató de televisión para dar su versión.

La implicada en esta entrevista es Jessica Bueno, que hace unas semanas se sentaba en el plató para hablar de su ruptura con Luitungo, el cantante con el que comenzó una relación tras su paso por Secret Story. Pese a que también hubo polémica con el artista, el que se sentará esta noche es su ex marido, con el que ha sido madre y al que abandonó tras su paso por la casa de Guadalix de la sierra.

La modelo no tuvo buenas palabras para el que fuera su marido, llegando a contar varias infidelidades que sufrió. «Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas… Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe». Él se lo negó todo en un primer momento: «Me entró un ataque de nervios, le pedí explicaciones y me dijo que cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso».

Jessica recibió más pruebas de otras mujeres que le contaron que habían tenido relaciones con su pareja. «Pasó todo el verano con ella. Empezó a mandarme capturas de pantalla de cómo se conocieron», recordó en el plató de De viernes sobre su conversación con una de ellas.

Ante tal avalancha de testimonios, la que fuera concursante de Supervivientes llegó a entrar en uno de los baches más duros de su vida: «No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya».

Jota Peleteiro tendrá esta noche la oportunidad de contestar a esas acusaciones. El ex futbolista ha cambiado los campos por el mundo de los negocios, además de tomar la sorprendente decisión de convertirse al islam. El 29 de noviembre de 2022 anunciaron su separación, pero desde entonces siguen enfrentados por los problemas económicos y por la custodia de sus hijos que les siguen enfrentando a día de hoy. Por su no fuera suficiente, la propia Jessica estará en plató para contestar a las palabras de su ex.

Terelu Campos vuelve a ‘De viernes’ tras volver de Honduras

La gran protagonista de las primeras semanas de Supervivientes ha sido la hija de María Teresa Campos, que ha cumplido la que era su misión en la isla, que no era otra más que dar contenidos durante el arranque del programa. Pese a que no ha superado la permanencia de su hermana Carmen, su estancia en los Cayos Cochinos ha servido para que hablase de la muerte de su padre y de cómo se siente al ser abuela.

En su vuelta al trabajo, solamente unos pocos días después de su regreso, tendrá que enfrentarse a las novedades de su familia, comenzando por el brutal cambio de imagen de Paola Olmedo tras su operación en las mandíbulas. También deberá opinar sobre el nuevo negocio de Carlo Costanzia y el viaje a Italia de su hija Alejandra para conocer a la familia de su pareja.

Aprovechando que es colaboradora semanal, De viernes recordará cómo fue su coronación como Miss España, cuando se cumplen 21 años de aquel momento. La andaluza pasó del anonimato a ser la mujer más famosa de nuestro país, algo que le cambió la vida por completo.

Carmen Borrego, la propia María Jesús Ruiz y Olga Moreno repetirán como expertos en la sección sobre Supervivientes, mientras que otro ex concursante como Jorge González se suma como fichaje. Además, estarán también en plató los siguientes defensores de concursantes: Bayan, amiga de Anita; Charli, novio de Carmen Alcayde; Gabriela Hahlingag, novia de Manuel; y Elena Zapico, madre de Pelayo.