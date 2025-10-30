‘Cuerpos Locos’: cuándo se estrena y cómo ver la nueva película de Paz Padilla

Se acaba el año y, con ello, llegan los últimos estrenos de la cartelera. Unas de las apuestas más esperadas es Cuerpos Locos, un largometraje dirigido por Ana Murugarren que aborda el conflicto entre dos generaciones: una madrastra y su hijastra. Una trama que promete atrapar desde el primer minuto hasta el último y que llega este mes de octubre. De esta manera, se podrá conocer la historia de Ana, una niña de 10 años cuyo papel es interpretado por la actriz Maia Zaitegi. Todo ello sumado al punto de vista de su madrastra, Sara, papel interpretado por la presentadora y actriz Paz Padilla.

Cuerpos Locos es una producción española que cuenta con la actuación de grandes actores de la industria. Además, hay fichajes de rostros conocidos que no dejarán indiferente. De esta manera, se podrá ver en pantalla a personajes secundarios interpretados por Antonio Resines, Ricardo Castella, Diego Arroba «El Cejas», Raúl Fernández de Pablo, David Fernández, Goizalde Núñez, Maribel Salas, Athenea Mata, Carlos Morollón, David Calderón y Vega Cano.

¿De qué trata ‘Cuerpos Locos’?

Presentada como una comedia familiar, el público conocerá la historia de Ana. La niña está viviendo una etapa de cambios en su vida. Pues, su padre está a punto de casarse con una mujer que no es su madre biológica. Por lo tanto, la figura de una madrastra llega a su vida. Sin embargo, lo que jamás se imaginó la pequeña es que un inesperado fenómeno meteorológico desencadenaría una magia misteriosa.

Así pues, su cuerpo es intercambiado por el de su madrastra. Una situación que las aterroriza, pero que tendrán que enfrentar. Ambas deberán resolver los problemas de la otra. En el caso de Sara, atrapada en el cuerpo de la hija de su pareja, tendrá que lidiar con un campamento repleto de niños hiperactivos. Por su parte, Ana, en el cuerpo de su madrastra, tendrá que tomar decisiones de adultos y responsabilidades poco divertidas.

A través de esta película, el público podrá ver cómo ambos personajes aprenderán a trabajar la empatía. Pues, se pondrán en la piel del otro. Todo ello mientras hay una gran diferencia de edad y se comparten vínculos familiares.

¿Cómo ver la película?

Como comentábamos en líneas anteriores, Cuerpos Locos aterriza de forma oficial este mes. De hecho, para ser más exactos, será este próximo viernes, 31 de octubre, cuando se pueda conocer la historia que oculta esta curiosa película. Eso sí, para poder verla en la pequeña pantalla será necesario esperar un poco más de tiempo.

Tal y como se ha informado, el largometraje se estrena en los cines de toda España. Por lo tanto, para poder verla hay que acudir al establecimiento deseado y adquirir una entrada. La mejor manera de disfrutar de un fin de semana de otoño. Pues, la comedia familiar se presenta como la apuesta más deseada del momento.