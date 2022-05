Menos de 24 horas después de dejar sin palabras a toda Europa con su actuación en la gran final ‘Eurovisión 2022’, Chanel se un baño de masas en Madrid, donde deleitó a los asistentes al concierto de ‘Los40 Classic’ con una actuación espectacular. A pesar del cansancio, la artista dejó claro una vez más que se debe a su público, no obstante, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

Desde que se bajó del escenario de Turín, la artista optó por ponerse unas gafas de sol y no despegarse de ellas. Ni durante la rueda de prensa con los medios españoles, ni en su llegada al aeropuerto de Madrid, ni tampoco durante su actuación en la Plaza Mayor.

Un hecho muy llamativo que, como era de esperar, fue muy comentado en las redes sociales durante todo el domingo. Algo que tiene una explicación que la propia artista explicó tras su llegada a Madrid.

Según comentó sobre el escenario de la Plaza Mayor de Madrid, Chanel padece conjuntivitis por haber llorado tanto en la noche en la que hizo historia en el festival de ‘Eurovisión 2022’. Por lo que mientras se recupera de la infección, decidió utilizar gafas de sol para no tener que lidiar con la luz directa o el aire, y que sus ojos empeoren.

“Gracias porque cuando nos bajamos del escenario nos sentimos ganadores morales y artísticos. Por todo vuestro apoyo… Perdonadme, que llevo gafas porque de tanto llorar tengo conjuntivitis”, explicaba Chanel sobre el escenario de ‘Los40 Classic’.

En el Telediario hemos preguntado a Chanel por qué sintió tras la actuación: «Durante las votaciones estaba super tranquila. No me lo explico. Estaba tranquila porque lo habíamos hecho. Tras actuar […] escuchar a toda mi gente me emocionó muchísmo»#Eurovision pic.twitter.com/J3Wx8LJZXl

