Chanel triunfa en Madrid con otra memorable actuación en las fiestas de San Isidro

Tras la arrolladora actuación en el Festival de Eurovisión con la canción SloMo y que le ha valido el histórico tercer puesto, Chanel ha vuelto a echar más leña al fuego y a agitar, en este caso en directo, a todos los madrileños con su afamado título eurovisivo, al unirse a la celebración de las Fiestas de San Isidro, organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Chanel ha ido al cielo de Madrid directamente con otra espléndida representación.

La actuación de Chanel se ha producido después de la procesión del patrón de la Villa en el escenario de la Plaza Mayor donde tiene lugar LOS40 Classic, un macroevento gratuito con música presentado por Julia Varela y Tony Aguilar, quienes han narrado esta última edición de Eurovisión para el público español.

La actuación de Chanel en Madrid, es la primera aparición pública que ha hecho la artista tras alcanzar la tercera posición y tras haber cosechado 459 puntos, la mejor puntuación que ha conseguido una candidatura española y el mejor resultado para el país desde 1995.

Enjoy this absolute masterclass in #Eurovision choreography from Spain and the incredible Chanel. It’s booty hypnotic! 🇪🇸💃 #ESC2022 pic.twitter.com/wuwQlQIoNO

