El pasado sábado 29 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Gran Final del ‘Benidorm Fest’. No solamente disfrutamos de una gran gala, sino que también descubrimos quién se llevó el ansiado Micrófono de Bronce. En esta ocasión fue Chanel, con su ‘SloMo’. Es evidente que se convirtió en una de las grandes sorpresas del festival, desde su participación en la primera semifinal.

A pesar de todo, parece que el triunfo de Chanel no ha gustado a más de uno. Es más, muchos son los que han acusado al ‘Benidorm Fest’ de supuesto «tongo» por la decisión jurado. Lejos de que todo quede ahí, otros tantos no han dudado en lanzar un gran número de comentarios de lo más negativos e, incluso, destructivos a la artista. Algo que es completamente injusto.

Muchos son los que creen que la victoria debía de haber sido para Rigoberta Bandini o Tanxugueiras, que es totalmente lícito. Pero gran parte de ese grupo de fans están cargando, erróneamente, contra Chanel. Estamos ante un odio absolutamente inmerecido, ya que ella no tiene culpa de nada de lo sucedido.

Esta actitud es contraria a la que están mostrando el resto de participantes del ‘Benidorm Fest’. Al ver el acoso y derribo que la artista está sufriendo en redes sociales, ellos no han tardado en dar la cara por ella. Es una manera de lo más contundente de dar ejemplo, por esa sana competitividad y compañerismo que siempre han demostrado tener.

Una de las primeras en hacerlo fue Rigoberta Bandini. A través de su perfil de Instagram, quiso lanzar este mensaje a la intérprete de ‘SloMo’: “Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana, vas a petar”, aseguró la cantante de ‘Ay, mamá’.

Las chicas de Tanxugueiras, a través de sus redes sociales, aprovecharon la oportunidad para lanzar un contundente mensaje de apoyo para su compañera: “Un abrazo enorme y un beso y todo nuestro apoyo a Chanel. A partir de ahora estamos a tope con ella”. Además, añadieron: “Para lo que necesite, aquí estamos. Es una artistaza como la copa de un pino, una gran profesional. Lo que pasó es merecido, porque el show que presentó tiene mucho curro detrás”.

Desde del resto de concursantes de la Gran Final, hasta los que se quedaron por el camino, no han dudado un solo segundo en pronunciarse a favor de Chanel. Al fin y al cabo, desde el primer momento, ha primado el compañerismo, el cariño y el respeto entre ellos. Por ese mismo motivo, quieren que eso permanezca intacto para no marchar el precioso recuerdo que tienen de su participación en el festival.

Cada persona tendría una preferencia diferente pero es innegable que @ChanelTerrero se come la cámara y tiene un carisma bestial. Celebremos que es el principio de algo grande, intentad apoyarla en Turín y proponed qué medidas pueden hacer mejorar el festival.

«Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa»

Emma Goldman

TODAS A UNA CON @ChanelTerrero#BenidormFest #Eurovision pic.twitter.com/xZ6xfNtajx

— Javiera Mena (@javieramena) January 30, 2022