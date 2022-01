Después de una maravillosa experiencia en ‘Benidorm Fest’, por fin conocemos a la persona que ha logrado el tan ansiado micrófono de bronce. Contra todo pronóstico, viendo que no partía como una de las favoritas al inicio del certamen, Chanel se ha convertido en la flamante ganadora.

Por lo tanto, ella será la encargada de representar a España en ‘Eurovisión 2022’ que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín. Nada más terminar la Gran Final, la joven ha realizado una rueda de prensa con los medios acreditados al festival, entre los que se encontraba Happy FM, donde ha compartido sus primeras impresiones tras haber hecho realidad este sueño.

La artista asegura que, cuando se confirmó que había ganado el certamen musical, “no me lo estaba creyendo, estaba como en un sueño. Todo alrededor estaba pasando muy rápido y era como una espectadora. ¡Nos vamos a Eurovisión!”, exclamaba, visiblemente emocionada y feliz por esta oportunidad.

Así ha sido la gran final del #BenidormFest, en el que Chanel ha conseguido el Micrófono de Bronce con su tema «SloMo»https://t.co/OtvVAD96Jw — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 30, 2022

En cuanto a la final, Chanel deja claro que la ha vivido “con muchos nervios porque había muchísimo nivel. Eran nervios buenos, de esos que te mantienen activos, y creo que ha salido bien”. Uno de los momentos que le acompañará para siempre, asegura la ganadora del ‘Benidorm Fest’, ha sido “ver al público dando palmas, cantando y dándome su energía… Ha sido increíble”.

La joven, por si fuera poco, ha querido incidir en que “vamos a conquistar Europa con mucha energía, haciéndoles disfrutar al ritmo de ‘SloMo’”. Después del lema “el festival que quieres, el que tú quieres”, parece que la representante de España en ‘Eurovisión 2022’ ha creado uno nuevo para esta etapa: “Eurovisión huele a Chanel”.

En cuanto a esta experiencia, la artista deja claro que “hemos trabajado mucho y llevo muchísimos años dedicándome a esto. Verme y compartir escenario con artistas enormes ha sido un sueño. No me lo creo, esto es un regalo”. Además, Chanel reconoce que “vamos a ganar, vamos a darlo todo para traernos Eurovisión aquí”.

La protagonista del día, precisamente, ha querido incidir: “Lo que más me entusiasma de haber ganado el ‘Benidorm Fest’ es poder representar a España en el festival de música más importante del mundo. Es un honor y el camino va a ser maravilloso. No me da vértigo nada, vamos a por todas”.

En cuanto a la diferencia de gustos entre los seguidores del ‘Benidorm Fest’, la ganadora deja claro que “a los fans de otros artistas les diría que siguieran el ejemplo de las personas a las que siguen. Es un festival de la canción que se tiene que disfrutar, que es arte. Unámonos todos y vayamos a una”, pidió.

Eva Mora, jefa de la Delegación de España en ‘Eurovisión’, hace balance de ‘Benidorm Fest’

No es ningún secreto que el certamen musical ha tenido una gran acogida. No solamente lo respaldan los datos de audiencia, sino también por la enorme repercusión a través de las redes sociales. Eva Mora, como jefa de la delegación de nuestro país, ha reconocido que todo esfuerzo tiene su recompensa ya que “por fin hemos podido recuperar la ilusión de Eurovisión”.

Además, deja claro que el verdadero éxito está en que “RTVE ha abierto las puertas de la música española”. Lo cierto es que España necesitaba una preselección a la altura de las circunstancias, y a la vista está que se ha conseguido. Ocho eran las candidaturas y, aunque la elegida ha sido Chanel, lo cierto es que nos sentimos muy orgullosos de todas las canciones que optaban a representarnos. ¡Viva Eurovisión!