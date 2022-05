Este jueves se ha desvelado una de las mayores incógnitas de la actuación de Chanel en la gran final de ‘Eurovisión 2022’. Coincidiendo con el día de su primer ensayo en Turín, ha salido a la luz el look que la artista lucirá sobre el escenario el próximo 14 de mayo.

Se trata de un mono de lycra, con una torera a juego y miles de cristales que brillarán junto a la artista sobre el escenario. Como guiño a España, destaca la torera que Palomo Spain ha diseñado para darle el toque definitivo al look. Un look muy potente, que ha generado furor en las redes sociales.

«Hay una inspiración andaluza, porque la chaqueta parece la portada de la Feria de Sevilla, con todos esos puntos de luz y los redondeles que lleva bordados», explicó el diseñador para RTVE. El objetivo de look para Palomo estaba claro: «Lo que se pretende es que España sea reconocible a primera vista, que nada más salir Chanel al escenario se sepa que es España»,

Cabe destacar que para crear este diseño, se han cosido a mano más de 50 mil cristales de Swarovski, uno a uno. Un trabajo minucioso, en el que han trabajado más de 20 personas a la vez, cuyo resultado no puede ser más espectacular.

Antes del primer ensayo del festival, Chanel ha conectado este jueves unos minutos en el programa ‘Corazón’ de TVE, donde se ha mostrado muy emocionada de que por fin, todo el mundo haya podido ver el diseño que Palomo Spain ha creado para ella.

“Qué locura. Dios mío estaba muy nerviosa por que llegara este momento y ya acaba de llegar, ya lo habéis visto todos”, expresó Chanel durante su conexión con el programa de Anne Igartiburu en La 1 de Televisión Española.

“Es súper cómodo, es súper bonito. Me encanta, cuando lo llevo me siento genial y el trabajo de Palomo es increíble”, destacaba sobre el look que Palomo Spain ha diseñado para ella, así como también ha querido agradecer el trabajo de todo el equipo que lo ha hecho posible.

En cuanto a la idea del look, Chanel explicó que surgió directamente de Palomo: «Yo lo único que le pedí a Palomo Spain es que pudiera bailar bien, que me sintiera cómoda, y lo demás fue, “preséntame tu arte” y cuando me lo presentó me encantó”.