‘Mi casa es la tuya’ regresó este sábado con una de las entregas más esperadas. Bertín Osborne recibió en su casa a uno de los presentadores del momento, David Broncano, tras haberle prometido durante su visita a ‘La Resistencia’, que regalaría un potro.

Durante su visita a ‘Mi casa es la tuya’, Bertín Osborne quiso saber si el presentador le dedicaba mucho tiempo a ‘La Resistencia’. Con la naturalidad que le caracteriza, Broncano señaló que: “Te agradezco que me pongas esta bandeja para quedar bien, pero a ver, trabajo muchas horas, pero al programa, si empieza a las siete, llego a las seis y veinte».

No obstante, señaló que: «también trabajo en un programa en la radio y ahora me dedico también a producir. Ahora soy empresario. Tengo una productora. Eso no lo has visto venir”, bromeó David Broncano.

En cuanto a su situación económica actual, señaló que: “Gano dinero como presentador. Gano un dinero que nunca pensé que iba a ganar. Pero honradamente. Tengo mucha suerte porque además no hago mal a nadie”, añadía.

¿Cómo va a llamar David Broncano a la potrilla que le va a regalar Bertín? ¿Alguna idea? #MiCasaBroncano pic.twitter.com/R6X2j8BpxA — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

Uno de los momentos más esperados del programa, era comprobar si Bertín cumplía su palabra y le regalaba un potro, tal y como le prometió en ‘La Resistencia’. El presentador cumplió lo prometido y David Broncano recibió una yegua a la que llamó Boreal.

Por otro lado, David Broncano, que siempre se ha mostrado como una persona que promueve la vida sana, estando en contra del tabaco o del alcohol, reconoció haber tenido un vicio del que lleva alejado más de un año: las redes sociales.

«El mayor vicio que me he quitado en los últimos meses y estoy muy contento es que dejé de usar redes sociales. Llevo un año y pico que no me meto a Instagram ni a Twitter», confesó David Broncano.

Ante la curiosidad de Bertín Osborne por conocer el motivo por el que no las utilizaba, Broncano explicó que cuando miraba en su móvil cuánto tiempo al día había dedicado a las redes sociales, en torno a dos o dos horas y media, pensaba que se le estaba yendo la vida.

Estos datos le hicieron reflexionar, y un día tomó la decisión de abandonar las redes. Una decisión que en ningún caso tomó por las críticas que pudiera recibir en ellas, ya que como él mismo explicó, eso le da igual: “la gente que haga lo que quiera, a mí no me afectan mucho las críticas», señaló Broncano.