Este domingo en ‘Mi casa es la tuya’, Bertín Osborne recibirá a David Broncano en su finca de Sevilla. El presentador de ‘La Resistencia’ será el nuevo invitado del programa, dando un salto de Movistar+ al prime time de Telecinco por una noche.

No obstante, a petición del propio Broncano, habrá una modificación en la tónica habitual del programa de Bertín Osborne. Y es que para acudir a ‘Mi casa es la tuya’, el presentador de ‘La Resistencia’ ha puesto una única condición.

De esta forma, a pesar de que David Broncano no suele conceder entrevistas, aceptó acudir al programa de Telecinco con la única condición de que no llevasen a ninguno de sus amigos, ni tampoco a ningún miembro de su familia.

La entrevista de @BertinOsborne a @davidbroncano

está cargada de vaciles y de humor. El próximo sábado, #MiCasaEsLaTuya en @telecincoes pic.twitter.com/Tw0amBnZ4g — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 21, 2022

“Normalmente, llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí”, explica el presentador de ‘La Resistencia’.

Sin embargo, Broncano no estará solo. La organización del programa contó con Pocholo, El Sevilla y Boris Izaguirre como invitados a la comida en casa de Bertín Osborne. Y todos ellos, protagonizan una de las entregas más divertidas de la historia de ‘Mi casa es la tuya’, tal y como afirman desde el propio programa.

“Echamos unos buenos ratos. Me lo pasé muy bien en la finca con Bertín, me trataron muy bien. No voy a decir el nombre de la yegua que me ha regalado porque ponen este fin de semana el programa, me gusta crear emoción”, expresó David Broncano sobre su experiencia en ‘Mi casa es la tuya’.