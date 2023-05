Carolina Durante sorprende con su versión de ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’ de Amaral

Carolina Durante no deja de sorprender a sus fans. Mahou ha escogido a los integrantes del grupo como los protagonistas de su nueva campaña publicitaria, cuyo spot ya se puede ver tanto en televisión como a través de las redes sociales.

Bajo el lema de «No hay nada más grande que ser parte de algo», la marca de cervezas madrileña ha contado con Carolina Durante para una campaña donde se resalta la importante de formar parte de algo colectivo, ya sea un grupo de amigos, un equipo de algún deporte o en este caso, una banda de música.

Para ello, los integrantes de la banda madrileña han versionado uno de los grandes himnos en cuanto a amistad se refiere: Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral, para muchos más conocida como Son mis amigos. Una canción publicada hace casi dos décadas, cuyo éxito ha sido atemporal.

No es solo una banda de música. No es solo un equipo de fútbol. No son solo compañeros de trabajo… Es formar parte de algo más grande que uno mismo✨. #EncuentrosMahou pic.twitter.com/XnQmg9AlfM

— Mahou (@mahou_es) May 29, 2023