DCODE: fechas, artistas y horarios del festival más esperado

Un año más, el DCODE volverá a llenar de música el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Esta semana la organización del festival ha anunciado la fecha de la edición de este año, con grandes sorpresas entre los artistas que formarán parte del cartel.

De esta forma, el próximo 9 de septiembre el DCODE volverá al campus de la emblemática universidad madrileña, siendo uno de los festivales más esperados del año. Un evento que comenzará a las 12 del mediodía y que durará más de 14 horas.

La gran sorpresa del cartel de este año ha sido Lewis Capaldi. El cantante y compositor escocés, que tendría que haber visitado España el pasado mes de marzo, se vio obligado a aplazar sus conciertos de Madrid y Barcelona debido a problemas de salud, no obstante, ha sido confirmado como cabeza de cartel de la nueva edición del DCODE.

¡Esto es #DCODE2023! ¡Y aún faltan sorpresas por anunciar! Cupo limitado a precio especial de lanzamiento: 50€ (+gastos). A la venta el viernes a las 10h. Concierto completo de Lewis Capaldi

El artista escocés interpretará las canciones de su nuevo disco, Broken by desire to be heavenly sent, que vio la luz este viernes 19 de mayo, así como los mayores éxitos de su carrera, canciones que ya forman parte de la banda sonora de las vidas de millones de personas, como Someone you loved o Before you go.

Zahara (en su formato RAVE), Carolina Durante, Tom Odell, Mando Diao, Miss Cafeína, Mother Mother, Cariño, Sexy Zebras, Black Honey, Supercremalleras, Gilipojazz y Merino también forman parte del cartel del DCODE 2023. Además, la organización del festival ha revelado que aún faltan artistas por confirmar.

Por otro lado, también se volverá a instalar el DCODE KIDS, una zona alejada de los escenarios donde padres e hijos podrán disfrutar de música dedicada a los más pequeños. De esta forma, este festival vuelve a posicionarse como un evento familiar y con música para todos los gustos, con un cartel de artistas de primer nivel.

Las entradas para el DCODE ya están disponibles, pudiendo conseguirse a través de los canales oficiales de Live Nation y Ticketmaster. Los precios de las mismas oscilan entre 50€ hasta los 100€ que cuestan las entradas VIP, donde se podrá disfrutar del festival en una zona reservada con hamacas.