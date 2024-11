Carmen Borrego ha reaparecido en televisión días después de que sus ex compañeros de Sálvame lanzasen en el programa Ni que fuéramos shhh la noticia de que se iba a someter a una operación. Por suerte no se trataba de nada grave, aunque sí con cierta importancia y por lo que ha tenido que estar en manos de médicos, pero eso no le ha quitado las ganas de enseñarlo en su regreso al plató de Vamos a ver, el programa matinal de Telecinco en el que colabora varios días a la semana. Completamente pletórica, la hija de María Teresa Campos ha mostrado a sus compañeros de plató el resultado de este retoque estético, aunque ella asegura que ha sido por salud.

Lo cierto es que muchos de sus compañeros han tardado en darse cuenta y hasta casi pasada una hora de la sección de corazón no ha sido cuando Verónica Dulanto ha querido sacar este tema. «Vamos a homenajear a Isabel Pantoja con un poco de ‘dientes dientes’», recordando aquella mítica frase que la cantante pronunció ante la prensa en uno de sus muchos enfrentamientos con los reporteros. Ha sido ahí cuando han mostrado fotos del antes y el después, ya que su sonrisa ha cambiado por completo en sólo unos días, algo que no es ningún milagro y que es parte de una operación que no ha debido de ser nada fácil, tal y como ha explicado. «Con la boca hay que tener mucho cuidado. Todo esto ha sido por salud. Tengo una enfermedad periodontal heredada de mi madre. No hay que tener miedo al dentista. Hay que ir. Muchos problemas que tenemos físicos viven por la boca. Tenía pavor. Lo he hecho, me he atrevido y estoy muy contenta. No lo he pasado bien», así se ha explicado.

Pese a que desde el programa querían darle normalidad, Isabel Rábago no ha dudado en saltar contra ella y reprocharle que lance un mensaje sobre la salud bucodental a estas alturas. «Un mensaje que en 2024 ya sabe todo el mundo», es por eso que la periodista y abogada piensa que pueda ser una forma de mandar un mensaje a otra persona, quizás pensando en su hijo.

«Estoy hablando de salud, ha insistido Carmen», que ha aprovechado el momento para lanzar agradecimientos: «Doy gracias al doctor Blanco, que me lo ha hecho fenomenal». Ahí Rábago se ha indignado porque encima aprovechase para hacer publicidad, pero ella lo ha negado rotunda: «Yo he pagado lo que tenía que pagar. No me lo han regalado».

En ese momento han comenzado las bromas sobre el tono de las carillas que se ha puesto, siendo Lecquio el que ha querido destacar que muchas personas abusan del blanco nuclear a la hora de los blanqueamientos, algo que calificaba de horrible. Borrego ha dejado claro que el suyo no ha sido así y que todo ha sido bajo la supervisión de su doctor, incluso elegir el tono que más le pega con el color de su piel, aunque la diferencia es notoria.