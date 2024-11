El pasado fin de semana, los compañeros del programa Socialité de Telecinco tuvieron la oportunidad de hablar con José María Almoguera. Fue entonces cuando los espectadores se dieron cuenta de que las declaraciones de Carmen Borrego y Alejandra Rubio en Vamos a ver no le habían sentado nada bien, sobre todo las de su prima: «No entiendo la razón de que le dé vergüenza». Por si fuera poco, el sobrino de Terelu Campos quiso hacer referencia a esa relación cordial con Alejandra Rubio que ella misma reconoció en el programa presentado por Joaquín Prat: «Que yo supiera, sí teníamos buena relación. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que no era tan buena, pero vamos… yo pensaba que sí. Me ha molestado, no entiendo ese ataque hacia mí. No entiendo que hable mal de mí». Fue entonces cuando, ante las cámaras de Socialité, José María Almoguera quiso mostrarse verdaderamente contundente respecto a este asunto.

«Si empezamos a dar caña por dar caña, pues a lo mejor se complica un poco más todo», espetó, sin tapujos, el nieto de María Teresa Campos. Estas imágenes han sido comentadas este lunes en Vamos a ver, programa en el que Alejandra Rubio trabaja como colaboradora. Fue entonces cuando la joven quiso sincerarse sobre cómo le han afectado estas declaraciones de su primo: «Yo no quiero tener nada que ver y no quiero entrar. Igual hay veces que soy muy impulsiva y digo las cosas de una forma más bruta. Eso no significa que no las piense porque las sigo pensando, pero no quiero conflicto de absolutamente nada». Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco quiso incidir en un asunto muy concreto: «No tengo nada que esconder (…) He intentado mediar, pero cuando he visto cómo son realmente las cosas…», aseguró.

Por si fuera poco, Alejandra Rubio fue más allá: «Cuando pude ver esa entrevista y que él no me había contado las cosas como eran… Ahí fue cuando dije que me retiraba, porque eso no me gustaba», reconoció la colaboradora de Vamos a ver. Acto seguido, aprovechando su participación en el programa, añadió algo más.

«Él lo que ha hecho ha sido amenazar, yo no he amenazado a nadie», quiso recordar la hija de Terelu Campos. Fue entonces cuando, una vez más, hizo saber a sus compañeros que no le gustaba en absoluto la actitud que estaba teniendo José María Almoguera. Por lo tanto, volvió a dejar clara su firme intención de querer mantenerse al margen de este asunto.

La posible fecha de parto de Alejandra Rubio

Durante su intervención en Vamos a ver, en un momento dado, Joaquín Prat se dirigió a la futura mamá: «Prepárate para la presión que va a venir de cara a unas semanas. Sales de cuentas en nada, ¿no?», preguntó. Alejandra Rubio no tardó en responder: «Estoy a punto». Fue entonces cuando Verónica Dulanto sorprendió al ir más allá: «Para el 24, ¿no? Por ahí por Navidad».

«Por ahí, por ahí», dijo la hija de Terelu Campos. Su compañera trató de sonsacarle mucha más información respecto a su fecha prevista de parto: «¿El 24 de diciembre sales de cuentas?». La futura mamá se apresuró a contestar: «No, no. No lo voy a decir». Verónica volvió a pronunciarse: «Me suena, me sueno, pero prometo que no me ha dicho nada».

Aprovechando la ocasión, la nieta de María Teresa Campos ha aclarado que no habrá exclusiva del nacimiento de su bebé, como tampoco la hubo cuando se desveló su sexo: «Ante todas esas persona que dijeron que sí lo iba a hacer… ¡Pues no!». Fue entonces cuando quisieron saber si iba a posar frente a las puertas del hospital tras dar a luz, y la joven fue honesta: «No se le va a ver la cara al bebé en ningún momento, pero supongo que bajaré a decir que todo ha salido bien».