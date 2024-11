No es ningún secreto que, en la actualidad, la relación que tienen Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera dista mucho de ser idílica. Tras haber compartido plató en De Viernes hace unas cuantas semanas, parece que ambos han acercado posturas. Lo suficiente para que la hermana de Terelu Campos, finalmente, pudiese cumplir su deseo de pasar tiempo con su nieto, algo que hasta ahora no era posible debido al distanciamiento entre madre e hijo. A pesar de todo, hay muchas cosas que todavía están en el aire puesto que Carmen y José María, al parecer, tendrían aún muchos asuntos que solucionar. El pasado lunes 11 de noviembre, durante la premier de la película Gladiator 2, el primo de Alejandra Rubio hizo unas declaraciones a la prensa que allí se encontraba. Entre otras tantas cuestiones reconoció, respecto a la relación con su madre, que «no ha habido progresos, está completamente parado».

Por si fuera poco, el ex trabajador de Así es la vida quiso ir mucho más allá: «De momento no ha habido ningún avance en absolutamente nada». Pero no todo quedó ahí, ya que el nieto de María Teresa Campos aseguró que tampoco había novedades respecto a su relación con su prima, Alejandra Rubio: «Ni ella me escribe a mí ni yo a ella. Estamos un poquito en stand by». Acto seguido, fue mucho más allá: «Yo hablaría más con ella, pero sí que es verdad que las cosas no acompañan». Lejos de que todo quede ahí, ante los compañeros de prensa, José María Almoguera reconoció que tampoco había tenido oportunidad de conocer a Carlo Constanzia, actual pareja de su prima y padre del bebé que está esperando. Todo ello mientras aseguraba que su relación con su hermana, en estos momentos, tampoco es la mejor: «Sin más, es lo que hay», aseguró, tratando de restar importancia al asunto.

El pasado martes 12 de noviembre, Carmen Borrego y Alejandra Rubio coincidieron en el plató de Vamos a ver, programa en el que ambas trabajan como colaboradoras. La primera en pronunciarse fue la hija de María Teresa Campos que, entre otras cuestiones, pidió a sus compañeros que respetasen la vida privada de su hija, puesto que no quiere formar parte de este mundo.

«Al final, si nosotros la sacamos, los compañeros la persiguen y ella lo pasa mal», comenzó diciendo Carmen Borrego, y añadió: «Es una persona que se dedica a su profesión, que es abogada y no quiere pertenecer a esta historia». Respecto a José María Almoguera, la colaboradora de Vamos a ver comenzó explicándose: «Mi actitud con mi hijo siempre será conciliadora y, en algún momento, llegará el punto en que todo se arreglará. Eso es lo que quiero y lo que pienso».

Y añade: «Yo ya dije en su momento que por mi parte iba a parar este tema porque es importante. Le he dado tiempo, él ha cumplido su palabra y estoy encantada». Alejandra Rubio, como no podía ser de otra manera, no quiso dejar pasar la oportunidad para pronunciarse sobre las nuevas declaraciones de su primo.

«Ella no va a opinar y me parece fenomenal, es lo que tiene que hacer. Me parece que mi primo sigue alargando esto porque es lo que le compensa. Me parece que ya huele desde lejos», comenzó diciendo la hija de Terelu Campos, y fue más allá: «A mí me da rabia porque mi tía no se lo merece. Lo que yo le diría a él es que qué ha pasado».

Alejandra Rubio, por si fuera poco, añadió algo más: «Sigo pensando lo mismo, no ha pasado nada. Me parece que es aprovechar el momento. Si tiene proyectos y cosas nuevas y ha cambiado de profesión me parece fenomenal, que le vaya genial, pero que no sea a costa de hacer estas cosas, que es feísimo. A mí personalmente, me da vergüenza ya», sentenció.