No es ningún secreto que Alejandra Rubio está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unos meses, a través de una exclusiva en la revista ¡Hola!, la hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia confirmaron que estaban esperando un bebé. Un embarazo que dejó sin palabras a más de uno, puesto que tan solo unas semanas antes se había confirmado la relación de la nieta de María Teresa Campos y el hijo de Mar Flores. Aunque fue toda una sorpresa, lo cierto es que la pareja ha sabido lidiar con la presión mediática y están disfrutando al máximo de esta etapa tan mágica de sus vidas. Y es que Alejandra Rubio ya se encuentra en la recta final de su embarazo puesto que, si no se le adelanta, dará a luz a su bebé a finales de año.

Por lo tanto, la cuenta atrás para conocer a su hijo ya ha comenzado y eso es algo que llena de nervios a Alejandra Rubio. Ella misma lo confesaba ante los medios de comunicación en el nuevo evento solidario en el que ha participado. La propia colaboradora de Vamos a ver reconocía lo siguiente respecto a este asunto: «Siempre da un poco de miedo. Es un parto… Puede salir bien, regular… Como venga», comenzó diciendo. Por si fuera poco, la joven no tardó en aprovechar la ocasión para reconocer que, a pesar de que ya se encuentra en el último trimestre de su embarazo, no ha querido preparar demasiadas cosas para la llegada de su bebé. Y mucho menos si se trata de la bolsa o maleta que llevará al hospital cuando vaya a dar a luz: «Poco a poco, que yo soy un poco supersticiosa», reconoció ante los compañeros de prensa.

Eso sí, la nieta de María Teresa Campos no ha querido dar detalles sobre si ha comenzado con su preparación al parto, alegando que eso forma parte de su intimidad y que prefiere que sea algo privado. Evidentemente, todavía no tiene idea de si tendrá un parto natural o será por cesárea, ya que aún quedan varias semanas y, en principio, no existe razón alguna para programar el parto.

«Yo quiero que venga lo más natural posible, pero luego ya…», aseguró a los periodistas. Al fin y al cabo, lo importante es que venga sano. Es más, Alejandra Rubio ha asegurado que confía ciegamente en el equipo de médicos que estarán junto a ella cuando llegue el momento de dar a luz, y eso es algo verdaderamente importante. Y no solamente de profesionales, sino también de su familia.

Es más, la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que ha preguntado y ha recibido diversos consejos por parte de su madre. Aun así, es consciente de que no se puede tomar todo al pie de la letra: «Cuando estás embarazada todo el mundo te cuenta su experiencia, su parto, su embarazo, hay cosas que te parecen fenomenal, otras que te espantan, pero al final luego esto es una lotería… cada una lo vive de una forma». ¡Ya va quedando menos para que Alejandra y Carlo conozcan a su bebé!