Terelu Campos, tras 18 días de aventura, ha tomado la firme decisión de poner punto y final a su paso por Supervivientes 2025: «He cumplido mi tiempo (…) No puedo más. 18 días han sido suficientes para mi cuerpo… No para mi mente, pero sí para mi cuerpo», comentó a Sandra Barneda en la gala de Conexión Honduras que se emitió el pasado domingo 23 de marzo. Este lunes, durante la emisión de un nuevo programa de Vamos a ver en Telecinco, tanto el presentador como los colaboradores han querido pronunciarse tras el importantísimo paso que ha dado la hija de María Teresa Campos a la hora de poner punto y final a su paso por el reality. «Aunque Terelu iba con la misión de aguantar más de 21, más que Carmen Borrego, su verdadera misión era que la gente conociese una cara que el espectador no está acostumbrado a ver», comentó Joaquín Prat.

Además, reconoció que tenía muy claro que Terelu Campos iba a abandonar Supervivientes 2025. Como no podía ser de otra manera, Carmen Borrego quiso pronunciarse, confesando que no tenía tan claro que su hermana fuese a dar ese paso. Aun así, quiso incidir en algo muy concreto: «La decisión de ir ya es una valentía… Da igual los días que hayas estado». Por si fuera poco, quiso hacer hincapié en cómo se vive un concurso tan extremo con su edad, puesto que no es nada fácil: «No somos conscientes, lo digo por mi experiencia, que psicológicamente cuando estás rodeado de gente superjoven, cachas, con culos impresionantes… Te ves cada día más pequeña y te preguntas que hago aquí». Y añadió: «Llega un momento que intentas superar cada día sin pensar en irte, pero cuando el chip te dice hay que irse, es irreversible, sobre todo cuando eres consciente de que ayudas poco al grupo y eres poco necesaria».

«Te haces pequeña y te vienes abajo», reconoció Carmen Borrego. Como no podía ser de otra manera, la colaboradora de Vamos a ver se ha roto por completo al escuchar a Terelu Campos hablando del suicidio de su padre. «Con 18 años recibí el palo de mi vida. Fue en un verano de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella… y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil», aseguró la madre de Alejandra Rubio, durante su paso por el Puente de las Emociones de Supervivientes 2025.

Unas palabras que completamente emocionada a Carmen Borrego, y así se lo hizo saber a sus compañeros de Vamos a ver: «Mi hermana se ha desnudado y la hemos conocido como es. Me emocionó su puente de las emociones y hay que entender que aquello que ocurrió fue hace 40 años y fue todavía más duro porque no se hablaba de salud mental».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de televisión fue mucho más allá: «Yo tenía 17 años y me avergonzaba cuando me preguntaban por qué se había muerto mi padre. El día que aprendes a verbalizarlo es el día que entiendes que es una enfermedad. Vivir con ello ha sido complicado».