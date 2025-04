Carmen Borrego ha vuelto a ser noticia. La colaboradora televisiva se convirtió en una de las grandes protagonistas del último programa de ¡De viernes!, el pasado 4 de abril. Un encuentro televisivo donde vivió una sesión de mediación familiar junto a su hijo, José María Almoguera. Y es que, madre e hijo intentaron limar esas rencillas que han ido acumulando con el paso de los años y que comenzaron a surgir durante el fichaje de ella por Sálvame, el que fue el mítico programa de Mediaset España. Un tenso momento que no fue fácil para ninguno de los dos y que dejó declaraciones completamente inesperadas.

«En ese momento trabajaba en un programa en que este tipo de cosas eran una auténtica bomba de relojería», comenzó explicando la hermana de Terelu Campos. Pues, la colaboradora de la cadena estaba haciendo referencia a la conversación privada que destapó Sálvame y donde se podía escuchar cómo su ex nuera la criticaba. «Parar eso era muy difícil. El desaparecer en ese momento casi es peor. Si yo desaparecía, iban a hacer mucho más daño», reveló. Unas palabras que fueron escuchadas por su hijo. Pero, lejos de darle la razón, el joven no tuvo reparos en matizar sus palabras. «Sí, pero no. Yo también estoy ahora en esto y cuando tú no vas, no lo sacan igual», apuntó él. Y es que, recientemente, se ha unido a la familia de Mediaset España tras haber participado en GH DÚO 3.

«A ti te lo sacan para ver tu reacción. Si tú no vas, ese tema se trata más de soslayo», aclaró Almoguera. Por su parte, Carmen Borrego continuó relatando su versión de la historia. De esta manera, sorprendió al revelar las fuertes presiones que recibía en el pasado para no dejar el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. «Eso es en lo que hacemos ahora, en este momento, en ese programa no era así», defendió ante su hijo.

«A mí se me dijo que si yo no iba, iban a sacar otras cosas que tenían grabadas, que eran peores», confesó. «¿Que tenía que haber consentido que nadie me dijera esto? Pues seguramente no», reflexionó. Una terrible situación que pasó factura de la peor manera su primogénito. Pues, tal y como él mismo reveló, dejó de ver la televisión y optó por distanciarse de su madre. «Necesitaba que se parara», señaló.

Carmen Borrego revela cuál fue la propuesta de su hijo antes de distanciarse

«José María me pidió que dejara de trabajar, y no que lo dejara de hacer durante unos días, sino que dejara ese programa y que él me pagaba lo que suponía que dejara de trabajar», reveló Carmen Borrego. Unas palabras con las que manifestaba el duro momento que estaba viviendo su hijo al ver cómo ella trataba temas familiares en Telecinco.

«En ese momento dije que yo no podía dejar de hacerlo», aclaró. Al respecto, José María Almoguera quiso matizar que no llegó a «chantajear de ninguna manera» a su madre para que dejase Sálvame. Unas declaraciones de madre e hijo que no han dejado indiferente a nadie.