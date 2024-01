Carlos Sobera, muy molesto por el comentario fuera de lugar de un comensal de ‘First Dates’

El 2024 ha aterrizado en el restaurante del amor y los solteros de nuestro país lo saben. First Dates, programa presentado por Carlos Sobera, ha vuelto a abrir sus puertas para mostrarle a su audiencia algunas de las nuevas citas del año. Una serie de encuentros donde hemos tenido la oportunidad de conocer a comensales como Zigor.

«Iba a venir a First Dates con un look sobrio, pero un amigo me dijo que yo de eso no tengo nada y que viniera al programa con mi vestuario rojo putón», dijo en su presentación. «Desde los 15 años soy, como dice Amador en La que se avecina, un vividor follador, pero ahora que estoy en los 30 y me gustaría encontrar algo más estable», explicó.

Nada más llegar al restaurante fue recibido por Carlos Sobera, paisano suyo de Bilbao. «Estaba de Bilbao un poco cansado», le confesó, señalando que ahora vive en Barcelona. Unas palabras que al comunicador no le hicieron demasiada gracia, por lo que optó por cambiar de tema. Su cita fue Jeffrey, un holandés que trabajaba como profesor de idiomas en Barcelona.

«Creo que me parezco un poco a David Bowie», dijo el soltero en su presentación. Posteriormente, en la mesa, ambos se pusieron a hablar de diversos temas para conocerse mejor. Pero, lo que dejó al holandés sin palabras fueron los tatuajes de su acompañante, especialmente uno de Madonna y Britney Spears.

«Pagaría lo que fuera por ver en directo a Britney Spears», admitió el bilbaíno. El fanatismo de los solteros por las artistas les llevó, luego de la comida, a darlo todo en el reservado al ritmo de Like a virgin, sencillo de Madonna.

Al final de la cita, Zigor no quiso tener un segundo encuentro con su pareja. «Me ha faltado el coqueteo, el vacile, el tira y afloja ese que me encanta», señaló. Todo ello dejando la puerta abierta a una amistad por las diversas cosas que tenían en común.