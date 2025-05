Poco a poco, y con el paso de los años, La Ruleta de la Suerte se ha consagrado como uno de los formatos más vistos por los espectadores de Antena 3. Un show televisivo, presentado por Jorge Fernández, donde los participantes acuden con el objetivo de completar los paneles impuestos por el programa y, con ello, llevarse una jugosa cantidad económica a casa. Un reto al alcance de unos pocos que ha dejado historias y momentos imposibles de olvidar. Además, entre los indispensables del formato se encuentran Laura Moure, la azafata, y Joaquín Padilla, el conocido artista que se encarga de amenizar el encuentro de la mano de covers y canciones populares.

Pero, recientemente, ha sido el músico el que ha concedido una entrevista donde ha hablado, sin filtros, de ciertos temas. Como invitado del canal de Twitch de Reckyem, Joaquín Padilla ha hablado del coste que ha tenido que pagar por ser la voz del concurso de Antena 3. Y es que, en plena era de las redes sociales, los ataques y las malas palabras de usuarios anónimos tras un perfil no se miden. Una situación que le ha echo daño a nivel personal y familiar. Por ello, se ha sincerado, como nunca antes, sobre lo vivido. Unas declaraciones que poco han tardado en hacerse virales.

«Te voy a decir la verdad, a mí el odio que recibo me la trae al pairo», comenzó diciendo el cantante. «El único día que hubiera matado a personas es el día que mi hija de nueve años me llamó llorando porque había visto un vídeo en TikTok donde decían que era lo peor», agregó de manera contundente. Asimismo, y consciente de que su trabajo no es del agrado de todos, quiso explicar la dificultad técnica y logística del mismo.

«No hay ensayo. A mí lo que me muestran es un link de YouTube el día antes», explicó. Por lo tanto, pese al poco tiempo de preparación que tiene, consigue adaptar y ejecutar cada día varios estilos musicales. Una labor que comparte junto a otros dos músicos. Por su parte, el miembro del grupo Iguana, indicó que se nota quienes entienden de verdad su oficio y lo valoran.

«Yo hago un tema de David de María y él me escribe ‘gracias, qué difícil lo que haces’. La profesión lo sabe. Hago un tema de Niña Pastori y lo destrozo, pero pon a Niña Pastori a hacer uno de Obús sin ensayar, y también lo va a destrozar», señala. Respecto a la crítica destructiva de los usuarios en redes sociales, Padilla se mostró tajante.

«Hay mucha maldad. Hay gente que pone que eres un gilipollas, pero es que en el mensaje te enlaza para que lo veas, y también al programa, para que lo vean en tu trabajo. Si eres una persona menos fuerte o eres una persona que tiene problemas, porque todos tenemos algún momento de bajón o estás depre, hay peña que puede tomar decisiones equivocadas, que le puede generar un problema a una persona», reflexiona.

Por su parte, el artista de La Ruleta de la Suerte ha dejado claro que opta por hacer oídos sordos y seguir trabajando arduamente. Joaquín Padilla le presta atención a las buenas palabras de sus compañeros de profesión y a todos aquellos que se dirigen a él de buena manera. Además, tiene la tranquilidad de poder trabajar y hacer lo que más le gusta: la música.