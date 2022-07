Camilo, emocionado al ver la felicidad de una pequeña fan en pleno concierto

Camilo se encuentra inmerso en su gira De Adentro Pa Afuera Tour. Una gira con la que el artista colombiano ya se ha recorrido gran parte de nuestro país, y durante su concierto en Palau Sant Jordi de Barcelona, una pequeña fan dejó un momento muy emotivo para el recuerdo.

Tal como ha publicado la madre de esta pequeña fan a través de su cuenta de Instagram, se puede ver como ambas disfrutaron del concierto de Camilo en Barcelona. «Resumen de cómo vivió Angie el concierto de Camilo y Evaluna. Al fin pudimos cumplir uno de los sueños mas anhelados de Angie. No sé si disfrutó mas ella o yo de verla», escribió.

Una publicación que ha llegado al propio Camilo, que no ha dudado en compartirla a través de su cuenta de Instagram, donde aparece la madre con su hija sentada sobre sus hombros, y unas pancartas con dos mensajes que han enternecido a los millones de fans del artista colombiano.

En la imagen, la pequeña fan aparece con una pancarta que decía: «Escucharte en persona es mi sueño hecho realidad», a lo que su madre sostenía otra pancarta en la que se puede leer «Verla cumplir sus sueños es el mío». Una imagen que Camilo no pudo evitar compartir a través de sus historias de Instagram.

Esta gira está siendo muy especial para el artista, que tras su concierto en el Wizink Center de Madrid compartió el siguiente mensaje: «El año pasado La Tribu estaba en este lugar, con máscaras, sentados y con distanciamiento… imaginando cómo sería cuando pudiéramos vivirlo saltando y gritando con libertad. Y anoche pudimos vivirlo. No cabía un alfiler, y no solo porque estuviéramos ‘sold out’, sino porque la energía de ustedes llenaba cada esquinita del Wizink. Definitivamente no tengo memoria fotográfica, pero alucino con la idea de que creo que me acuerdo de todas sus caras de anoche. GRACIAS, MADRID. Nos vemos aquí mismo, en el Wizink este 27 de Julio».