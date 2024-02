Zaira de la Morena está arrasando en su paso por La isla de las tentaciones 7, donde es la tentación personal de David Vaquero. Pero la joven se hizo viral antes de que se emitiera el programa por los rumores de su relación con Rauw Alejandro mientras el artista aún estaba con Rosalía, siendo ella la presunta infidelidad a la cantante. Ahora, en su canal de mtmad ha dado su versión de la historia y ha aportado pruebas.

Todo comenzó cuando la influencer acudió con su novio al concierto de Anuel AA en Valencia. Allí, la joven llamó la atención de uno de los cámaras, que se acercó a ella para proponerle participar en un videoclip de Mi Morena de Juanfran con Bandanga, en la que una de las modelos había fallado, a lo que ella aceptó. A modo de agradecimiento, el manager del cantante le ofreció ir al concierto de cualquier artista que ella quisiera conocer y ella no dudó en elegir a Rauw Alejandro: «Soy muy fan de este chaval, me gusta desde hace muchísimo, cuando sus canciones no se escuchaban nada».

#EXCLUSIVA 💥 Zaira de la Morena enseña las pruebas que demuestran su relación con Rauw Alejandro https://t.co/lIqwL5ybFr — mtmad (@mtmad) February 26, 2024

Dos años más tarde de la grabación de este videoclip, el manager la volvió a llamar cuando el puertorriqueño estaba de gira por España, diciéndole a la influencer que le había enseñado fotos de ella al cantante y que tenía muchas ganas de conocerla: «Toda mi vida queriendo conocer a Rauw Alejandro y me pasa cuando tengo pareja», se quejaba la joven. Así que acudió al concierto con su novio y un amigo. Fue en pleno show cuando el manager le mandó un mensaje a Zaira. «Me escribe el manager y me dice, ‘oye ven ya de ya de ya al backstage’».

«Rauw Alejandro pide por favor que nadie acceda a ese backstage, al principio me asusté, porque esta situación no es la primera vez que lo he vivido y no me ha gustado el rollo porque me encanta conocer gente, pero que los artistas no se crean que por querer conocerles porque me gustan, vaya a ir más allá», confesó la joven. «Para mi sorpresa, yo cuando entré al backstage, a ese cuartito que se ve en la foto que tanto se ha filtrado, un cuarto super estrechito, super pequeño, con cuatro sillas de plástico. El chico super majo, super agradable, me preguntó por todo», contó la influencer. «Cuando conoces gente así, no suelen ser así. Sentí como química. Fue cuando empezó el tonteo. Estuvimos un buen rato en el backstage y nos dimos dos besos tontos y salimos y me presentó al equipo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zaira Dlm (@zairadlm)

Zaira de la Morena se justifica asegurando que no sabía que el cantante estaba en una relación con Rosalía. «A mí la gente me machaca mucho de es que te metes en una relación, pero yo no tenía ni idea de todo esto». Al parecer, el puertorriqueño y la influencer estuvieron en contacto unos días después del encuentro, pero el artista la dejó de seguir cuando ella subió una foto con su novio.

Esta ha sido la primera vez que Zaira de la Morena ha hablado de este tema contando su versión de la historia, sorprendiendo a todo el mundo.