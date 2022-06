Blas Cantó sorprende con ‘El bueno acaba mal’, su nuevo single

¡Tras una larga espera, ya está aquí! Blas Cantó vuelve a deleitarnos con su música, en esta ocasión, con el estreno de un nuevo tema, estamos hablando de El bueno acaba mal. El reconocido artista español vuelve tras una época sin estrenar nueva música, nos sorprende con el estreno de un nuevo tema, en el que nos muestra una versión mucho más optimista y colorida. El tema se coloca en la rampa de salida para convertirse en uno de los temas más virales en nuestro país.

En las pasadas semanas, el cantante ya nos dio varias pistas del estreno de este nuevo tema, a través de sus redes sociales. Mediante la publicación de varios post, el artista introducía varios mensajes en la descripción de estos como: “Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti…PERO POR FIN ME DI CUENTA, TU ESTILO ES DE ESOS QUE TE HACEN SUFRIR”, “El verde siempre me gustó. Hubo una época que lo odié, pero todo vuelve. Ahora lo amo de nuevo. ¿Cuál es vuestro color favorito?” o “Hay algo importante que necesito que sepáis sobre mí y mis canciones de ahora en adelante, lo voy a escribir y lo publicaré en algún lugar pronto”.

No puedo estar más orgullosa de las miles de formas de arte que hay en ti y de esa fuerza arrolladora que nos empuja a todos. Te pasas de grandioso en cada cosa que haces, puedes permitirte cualquier estallido de libertad y cualquier color ❤️🌈💥 @BlasCanto #ElBuenoAcabaMal pic.twitter.com/GX7wAtdvra — AderynBC (María) ❤️✨ EL BUENO ACABA MAL 💥 (@AderKel17) June 16, 2022

Esto no supuso más que un paso adelante sobre lo que Blas Cantó nos ofreció el pasado 1 de junio, cuando dio a conocer a través de sus redes sociales, la que sería la portada de su nuevo tema, con el que hace un cambio de rumbo hacia ritmos de moda, dentro de una industria que permanece en un continuo avance: “Después de 1 año sin traeros música, llega EL BUENO ACABA MAL y estoy súper emocionado de enseñaros la portada. ¡¡¡¡Ya llegaaaaaaaaa!!!! Voy a ser muy pesado con lo nuevo, ¿cómo os lo imagináis?”, comentaba emocionado el artista.