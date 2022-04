Blas Cantó ha descrito lo mal que lo pasa en eventos públicos. El cantante se ha sincerado con sus seguidores a través de Instagram y ha explicado su trauma con este tipo de presentaciones multitudinarias.

Durante la semana pasada, el murciano acudió al estreno de la primera película sobre la vida de Laura Pausini, ‘Un placer conocerte’. La italiana organizó un gran evento en Madrid al que acudieron diversas personalidades del entretenimiento y cantautores

Antonio Orozco, Luis Fonsi o Pablo López son algunos de los cantantes que acudieron, pero también fueron otros intérpretes menos comunes en este tipo de acontecimientos como Blas Cantó. Él mismo comentó a través de Instagram cómo se sintió en un ambiente en no suele frecuentar.

«Ayer fui a un evento. No me gusta ir a eventos, pero el de ayer era especial. Creo que ya lo he puesto por aquí, pero tengo un especie de trauma con eso. Cuando llego a esos sitios quisiera que la tierra me tragase, me gustaría disfrutarlo más, saludar a los compañeros sin miedo al rechazo. De hecho, si ayer no saludé a alguien fue porque ese temor me congeló», comenta el murciano en la publicación.

«Por eso o porque no veo un carajo de lejos y no estaba seguro de quien eras. Te pido disculpas por eso. No sé en qué momento, ese miedo se ha apoderado de mí. Supongo que es algo que tengo que seguir trabajando con mi psicóloga. Sé que en esta profesión hay mucha gente que me tiene cariño, pero mentiría si digo que me siento totalmente relajado», explica Blas Cantó.

«Me sentí súper bien acompañado, fui con una amiga mía y mi equipo de Warner Music, que me hizo sentir seguro de mí mismo. Sé que me conocéis más que yo mimo a veces, y sabéis lo importante es era para mí, incluso sin haberos dicho nada. Gracias por escribirme y hacerme sentir bien», finaliza el intérprete agradeciendo a sus seguidores el cariño que le tienen.