Blas Cantó pone fecha de estreno a ‘El bueno acaba mal’, su nuevo single

Blas Cantó vuelve con el estreno de nueva música. Y es que, tras haber pasado innumerables horas encerrado en su estudio, parece que está dando sus frutos con la salida de nuevos temazos, lo que supone una nueva etapa para el artista. Este nuevo proyecto supone una nueva incursión en la música urbana, y a pesar de que conocemos un pequeño adelanto del tema, este tendrá como fecha de salida el próximo jueves 16 de junio.

El bueno acaba mal es el título que llevará el próximo trabajo del artista, y que, como hemos podido escuchar en el adelanto que nos ha brindado, ya conocemos los primeros versos del tema: “Cuantas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti. Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir”.

Este pequeño adelanto, supone un paso más en ese larga lista de detalles que ya nos ofreció el artista el pasado 1 de junio, cuando reveló la portada de su nuevo tema, que destaca principalmente por una variación de ritmos de moda en un industria que se encuentra en continuo movimiento. “Después de 1 año sin traeros música, llega EL BUENO ACABA MAL y estoy súper emocionado de enseñaros la portada. ¡¡¡Ya llegaaaaaaaa!!! Voy a ser muy pesado con lo nuevo, ¿cómo os lo imagináis?”, comentaba el artista a través de su perfil en las redes sociales.

Con el objetivo de promocionar dicho tema, Blas Cantó ha recurrido a una estrategia que no muchos artistas de la industria siguen. ¿En qué consiste? En poner su historial de publicaciones en Instagram en blanco, totalmente vacío. Este supone un movimiento con el que el artista pretende salir de la negatividad que ha provocado la pandemia, con la intención de emerger con un disco de lo más colorido.